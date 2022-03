Hasta marzo del 2022, los exportadores peruanos de palta Hass han enviado 900 contenedores de la fruta: 500 fueron al mercado europeo, 300 a China y 100 a Chile. La Asociación de Productores de Palta Hass del Perú (Prohass) espera que en la semana 14 (inicios de abril) se empiece a exportar volúmenes más ‘importantes’ hacia Europa, aunque con precios más bajos de lo esperado como efecto de la invasión rusa a Ucrania.

Según Juan Carlos Paredes, presidente de Prohass, desde la campaña 2018-2019 no se veían precios tan bajos en el mercado europeo, de al menos dos euros menos por caja respecto a un año normal, a consecuencia, además de las cosechas tardías en Málaga (España), por una sobreoferta de producción de Israel, país que se quedó sin exportar a su principal mercado: Rusia.

Prohass confía es que el problema sea temporal y la situación se normalice en las “próximas semanas”. Han mencionado que la palta que se enviará este año a Europa es poca -su proyección de crecimiento a ese mercado para este año es de solo 8%- pues hay más palta Hass tardía que saldrá recién para el segundo semestre.

Pero el panorama en Europa no es alentador, considerando sus problemas de energía debido al encarecimiento de gas natural, el aumento del precio de los fletes de las navieras que van a dicho continente -una subida del 100%, pasando de US$ 4,500 por contenedor a US$ 9,000- y una sobreoferta de la fruta.

“El principal afectado en la cadena será el productor de la palta Hass. Todos estos costos adicionales no necesariamente se pueden pasar al consumidor, al menos los supermercados no lo verán así”, menciona José Antonio Castro, presidente de la Comisión Peruana de la Palta con sede en Estados Unidos (Peruvian Avocado Commission).

¿Se podría apostar por más envíos al Asia? El Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) tiene pendiente la apertura de nuevos mercados para la palta Hass de Perú, como Malasia, Filipinas y Taiwán; sin embargo, Castro indica que incluso si dichos mercados ya estuvieran abiertos, “el actual escenario no es el más óptimo porque los tiempos de travesía son mayores de lo normal y la palta no llegaría en las mejores condiciones, dejando un mal precedente”.

¿Y en Estados Unidos?

Prohass mantiene su proyección de elevar sus envíos a Estados Unidos en un 25% este año, un objetivo bastante retador en el contexto internacional actual.

Y es que de acuerdo a Castro, las cadenas de supermercados en Norteamérica aún evalúan qué programas y volúmenes comprar por origen frente a la subida actual del precio de la palta mexicana, una posible mayor oferta desde Jalisco y algo más de volumen de la palta de California.

“Los supermercados no están tomando posición clara de si aumentan o no sus compras de palta Hass de Perú. De todas maneras, harán compras porque buscan bajar su dependencia de México, pero están más cautos antes de soltar sus programaciones”, mencionó.

Los envíos de la palta peruana a Estados Unidos comienzan hacia fines de mayo, por eso, usualmente, los productores y comercializadores peruanos tenían información más clara sobre la programación de compras de los supermercados estadounidenses en el mes de marzo, algo que aún no sucede.

Frente a este contexto, Castro propone dos acciones para los productores y comercializadores de la fruta en Perú. Primero, dosificar, mejorar el volumen y calidad, así como la condición sanitaria de la palta Hass que se envía a Chile, país que tiene una tasa de consumo per cápita importante. En suministro de palta “Perú es a Chile como México a Estados Unidos, guardando las distancias”, anotó.

Y segundo, que los pequeños productores de los valles andinos, más que aumentar su superficie, enfoquen sus esfuerzos en mejorar su rendimiento por hectárea, “para que cuando venga un año de precios a la baja tengan un colchón en sus buenos rendimientos”, finalizó.

Datos