El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte (Ositrán) informó que las inversiones ejecutadas y valorizadas por los puertos concesionados supervisados alcanzaron en mayo los US$ 66.2 millones, nueve veces más que las ejecutadas durante el mismo periodo del 2023. Ello gracias a los megaproyectos del Nuevo Terminal de Contenedores Muelle Sur y el Terminal Norte Multipropósito, ambos en el Puerto del Callao.

El mayor monto valorizado en mayo corresponde a las inversiones ejecutadas por DP World Callao (US$ 64.6 millones) concerniente a las inversiones obligatorias en equipamiento portuario de las Sub Fases 2A, 2B y 2C (2 Empty Handler, 2 Reach Stackers, 2 grúas STS) junto con las inversiones adicionales en infraestructura y equipamiento (obras civiles, trabajos en el segmento 10 del muelle, 6 tractores de terminal eléctrico, 15 tráileres de terminal, una grúa STS Post Panamax y un spreader para grúa STS Post Panamax).

Por su lado, APM Terminals colocó US$ 1.4 millones en obras correspondientes a la Etapas 3A y 3B; mientras que el concesionario del Terminal Portuario de Paracas valorizó 216,139 en obras complementarias.

Infraestructura aeroportuaria

Ositrán también precisó que la infraestructura aeroportuaria dinamizó US$ 65 millones. Destacaron los US$ 60.7 millones valorizados por Lima Airport Partners en obras de los paquetes de trabajo 2.1 Edificios del Lado Aire y 3. Terminal, Plataforma y Accesos.

Cabe precisar, que las valorizaciones corresponden a obras cuyo avance físico se efectuó en los años 2021 al 2024 y cuyos expedientes para efectuar el reconocimiento de inversiones vienen siendo presentados gradualmente por el concesionario.

Por su parte, Aeropuertos del Perú (AdP), concesionario del Primer Grupo de Aeropuertos Regionales, invirtió US$ 4 millones en el mantenimiento periódico de la infraestructura del aeropuerto de Iquitos y el mantenimiento periódico de pavimentos del aeropuerto de Cajamarca. Aeropuertos Andinos del Perú (AAP), encargado del Segundo Grupo de Aeropuertos Regionales, ejecutó US$ 119,848 en la adquisición de señalética y lettering para los aeropuertos de Arequipa, Juliaca, Puerto Maldonado y Tacna.

En tanto, las carreteras sufrieron una detracción de 43% y valorizaron US$ 4.6 millones, destacando los capitales colocados en obras obligatorias de la Autopista del Sol (US$ 1.2 millones), la obra Túnel Ollachea de la IIRSA Sur Tramo 4 (US$ 1.1 millones) y la Vía Evitamiento Chimbote de Red Vial 4 (US$ 1.1 millones).

La Línea 2 del Metro de Lima y Callao no valorizó inversiones el quinto mes del año.

En lo que va del año

Entre enero y mayo del 2024, las inversiones de las 32 infraestructuras de transporte sumaron los US$ 425.3 millones; 58.8 % más que el mismo periodo del 2023.

Destacaron los capitales valorizados en aeropuertos (US$ 193.2 millones) y los de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao (US$ 108.8 millones). Las infraestructuras portuarias alcanzaron los US$ 101.2 millones, mientras que las concesionarias de la Red Vial valorizaron US$ 22.2 millones, 22% menos que en el 2023.