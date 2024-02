José Arista y Rómulo Mucho son los nuevos ingresos a las carteras del MEF y Minem, respectivamente. Además, hubo otros cambios: Walter Astudillo asumió la cartera de Defensa, en reemplazo de Jorge Chávez Cresta; y Juan Carlos Castro es el nuevo titular del Ministerio del Ambiente (Minam), en reemplazo de Albina Ruíz Ríos.

Gestión consultó a exministros del MEF y Minem, así como líderes gremiales, para conocer cuáles son los retos de Energía y Minas, así como de Economía y Finanzas. Esto en medio de la continua pérdida de confianza del sector privado: hoy, los

gerentes generales encuestados en el Barómetro de CEO responden que ambas carteras no promueven la inversión en el país.

Minería e hidrocarburos

La salida de los titulares de dos sectores clave -que en los últimos meses discutieron sobre el futuro de Petroperú, sin llegar a ningún acuerdo- estaría indicando una buena voluntad por parte del Gobierno para el “mejoramiento corporativo de la petrolera estatal”, adelanta Miguel Inchaustegui, exministro de Energía y Minas.

Todos los exministros consultados por Gestión coinciden en que la decisión de nombrar a Rómulo Mucho -y retirar a Óscar Vera- es acertada. “Conoce el sector a fondo, además es un creyente de la convivencia entre la minería y el agro. Es un técnico que da una buena señal de confianza”, precisa.

Mercedes Araoz, exministra de Economía y Finanzas, considera que es un promotor de la actividad minera. “Tiene una mirada proactiva, es una persona que no se quedará esperando, sino que buscará acelerar procesos”.

En tanto, el exministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo, saluda con optimismo su designación: “Tiene conocimiento sobre el aprovechamiento de los recursos para convivir con el medio ambiente, pero además cree en el sector privado. Realmente saludo su nombramiento y espero que le vaya muy bien en su gestión”.

Desde el lado privado, Víctor Gobitz, presidente de la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía (Snmpe), también se mostró conforme con el ingreso de Mucho a la cartera. “Se rodeará de gente idónea para enfrentar el tema de Petroperú. Necesitamos un claro mensaje de qué hará el Estado respecto a ese tema. Lo segundo es lograr tener un plan para abordar de manera integral la minería ilegal e informal. Además, si logramos unir sector público y privado, e impulsamos Tía María, sería el tercer punto clave”, precisa.

El nuevo ministro de Energía y Minas no solo tendrá que cargar con el peso de Petroperú, si no que deberá promover una serie de iniciativas que ayuden a dinamizar la inversión privada. Por ejemplo, deberá acelerar los permisos para la exploración minera y trabajar en definir el cronograma de la Ventanilla Única para la minería.

Tamayo adelanta que en el sector electricidad, la inserción de las Energías Renovales, tanto solares como eólicas, deben ser prioridad. Además, de la masificación del gas en el sur, que no tiene avances importantes en los últimos meses.

Inversión privada y el MEF

El MEF no habría estado cerca de la inversión privada, advierte Araoz. “No puedes subir un impuesto de poco recaudo como el ISC para aumentar ingresos fiscales, eso solo perjudica a los empresarios. En lugar de eso, se debió formular nuevas formas de contraer la evasión y elusión”, agrega. Además, la decisión sobre el sueldo mínimo debería estar sujeto a una producción que no viene bien.

La exministra saluda el nombramiento de Arista: “He trabajado con él, es un profesional pragmático que sabrá llevar el sector por buen camino. Además, tiene un buen liderazgo con los gobernadores regionales”, comentó.

Jessica Luna, directora ejecutiva de ComexPerú felicita la experiencia de los nuevos ministros, pero exige un pronunciamiento sobre cuatro puntos claves para la economía. “El MEF debe tener un rol liderazgo en el Gabinete, sobre todo para tomar decisiones importantes como las que están relacionas con el sueldo mínimo”, indica.

También invoca al respeto de la institucionalidad. “Con el exministro del MEF, Alex Contreras, conversamos sobre el incremento gradual del ISC, Arista debe tener el mismo objetivo y cumplir con la promesa que se hizo”, explica. Por el lado del gasto público, se debe reforzar la participación de los gerentes técnicos ubicados en el marco de Con Punche Perú.

Finalmente, Luna hace un llamado al nuevo ministro de Energía y Minas sobre la importancia de generar un ambiente propicio para la inversión de cara al APEC que se celebrará en noviembre y contará con la presencia de empresarios mineros interesados en el Perú.

Ley Forestal. Juan Carlos Castro es el nuevo titular del Ministerio del Ambiente (Minam). Una de las tantas tareas pendientes para esta cartera es evaluar si respaldar o no los cambios a la Ley Forestal.

¿Qué percepción hay sobre Produce?

La titular del Ministerio de la Producción (Produce), Ana María Choquehuanca, se mantuvo en el cargo. Sin embargo, hay algunos cuestionamientos sobre las acciones del ministerio para dinamizar el sector. La conclusión es que se necesitan medidas urgentes que no se están tomando.

Para Mercedes Araoz, “Ana María Choquehuanca no está en el lugar adecuado”. Las decisiones en la pesca a inicios de año fueron arbitrarias y no se tomaron en cuenta elementos técnicos para acelerar la manufactura primaria. “Se demoraron los permisos para habilitar las temporadas de pesca, no entendían el funcionamiento del sector, sobre todo de los términos técnicos”, precisa.

La manufactura en general se desplomó y aunque en parte fue a causa del fenómeno de El Niño del año pasado, lo cierto es que desde el Poder Ejecutivo no hubo mecanismos para frenar las caídas. En ese sentido, el gerente general de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Antonio Castillo, reveló que el sector habría cerrado el 2023 con una caída de 6.4%, esperando una recuperación para este año, en gran parte por un rebote estadístico.

SOBRE EL AUTOR Mariana Ruiz Mariano Subeditora de Economía. Licenciada en Economía (Esan), con estudios de maestría en Ciencia Política y Relaciones Internacionales (PUCP). Tengo siete años analizando la coyuntura y economía nacional.