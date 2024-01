El titular de Salud, César Vásquez, se pronunció sobre los rumores de renuncia de Alex Contreras al cargo de ministro de Economía y Finanzas (MEF), en medio de la recesión económica del Perú.

Tal como lo adelantó Gestión, Vásquez en esa línea confirmó que Contreras no presentó su renuncia ante la presidenta Dina Boluarte. “En cuanto a la renuncia del ministro de Economía y Finanzas, en una comunicación interna por WhatsApp que he tenido con él , niega tal hecho. Hasta donde tengo entendido no hay tal renuncia”, dijo el ministro de Salud en conferencia de prensa.

Agregó que no tiene mayor información oficial y que se esperaría un pronunciamiento de Alberto Otárola, presidente del Consejo de Ministros o del propio titular del MEF, Alex Contreras.

Reunión de Boluarte con dos exministros de Economía

Como se informó en este diario, Luis Carranza y José Arista se reunieron con la presidenta. En dicha reunión los habría acompañado también el actual ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini.

Trascendió que en ese encuentro del miércoles 3 de enero se le habría planteado a Carranza asumir el cargo en el MEF, pero desistió. Aunque, propuso la llegada de Arista. Aún así, no se concretó un cambio oficial para el puesto de ministro de Economía y Finanzas.

Economía peruana

Contreras tiene un año y un mes en el cargo del MEF y su gestión se vio envuelta en medio de una economía que no dejó de caer.

En el 2023 hubo un retroceso continuo de la inversión privada, por efectos de una crisis política e incertidumbre que no necesariamente es reciente, así como expectativas empresariales que no lograron recuperarse del todo; además, sequías a fines del 2022 y el ciclón Yaku y el fenómeno de El Niño durante el inicio del 2023, entre otros factores negativos, golpearon el producto bruto interno (PBI) del Perú.

Ante ello, diferentes analistas proyectan que la economía peruana se habría contraído 0.5% el año pasado.

Disfruta tus descuentos del Club de Suscriptores cuantas veces quieras gracias a tu suscripción a Gestión. Más de 300 promociones esperan por ti, descúbrelas Aquí. Y si aún no eres suscriptor, adquiere tu plan AQUÍ.