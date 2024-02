El ministro de Economía y Finanzas, José Arista, se refirió a la situación por la que pasa Petroperú tras la renuncia de su directorio y señaló que por el momento no ve viable una privatización de la petrolera, ya que no es “imán de inversión privada”.

Además, dijo que esta decisión es de carácter político.

“Mi opinión particular es que en estos momentos es viable una privatización, pero si creo que en la medida en que la empres comience a mostrar resultados positivos, su valor va ir creciendo y va a ser más viable ir buscando, quizás no la venta total, pero sí la participación privada a través de diferentes mecanismos ”, señalo durante una conferencia de prensa.

Arista consideró que para los próximos años se empezarían a ver algunos resultados en azul, pero este 2024 van a seguir en negativo.

“La empresa tiene todavía muchos compromisos que atender, yo sospecho que a nivel interno va seguir sufriendo transformaciones, que se espera que sean viabilizadas a escenarios mucho más estables”, añadió.

“Potencial tiene la empresa y estoy seguro de que el mercado lo va a valorar. De repente para el 2025 o 2026 se pueden evaluar nuevas oportunidades para Petroperú de lograr capital privado y una mayor participación de la gestión, pero por ahora no veo que podamos ser imán de inversión privada ” , detalló.

Ayuda económica

Entre las medidas económicas del Gobierno para rescatar Petroperú están el otorgamiento de garantías para respaldar el endeudamiento de Petroperú por un monto de US$ 1,300 millones, en dónde el Banco de la Nación sería el acreedor.

Cabe mencionar, que ya se había entregado una ayuda de US$ 500 millones, a la cual se suma una nueva US$ 800 millones (que sumados dan los US$ 1,300 millones).

Al respecto, el titular del MEF indicó que esta decisión no ha sido fácil de tomar, pero tienen la responsabilidad de sacar adelante a petrolera.

“No es una decisión fácil, es complejo tener que sacar dinero de la billetera y apoyar a una empresa pública que ha hecho mal las cosas. Tengo que ser claro, en todos los lugares del mundo que yo conozco las empresas petroleras son rentables y en muchos casos son las que mantienen al gobierno central, en este caso se está dando a la inversa” , afirmó.

Nuevo directorio

El día de ayer, Petroperú informó que el presidente del directorio Pedro Chira Fernández y los directores Artemio Reátegui Soria y Pedro Méndez Milla presentaron su renuncia irrevocable ante la Junta General de Accionistas (JGA) de la empresa. Ante ello, se anunció la conformación de un nuevo directorio.

José Arista señaló que se han designando a nuevos directores competentes tanto en lo profesional como en lo ético, entre los que destacan nombres como David Tuesta y Carlos Linares.

“Tenemos la responsabilidad de sacar adelante esta empresa. Lo hacemos no con nuestra mejor cara, pero sí con la enorme voluntad de reflotar la empresa. Estamos nombrando a los nuevos directores a personas competentes en lo profesional y en lo ético”, manifestó.

“Por parte del MEF , tenemos a Carlos Linares, quién ha sido funcionario del Ministerio de Economía. Luego tenemos a David Tuesta, ex ministro del sector” , comentó

La propuesta es que estos miembros empiecen a trabajar lo antes posible, porque no hay tiempo que perder, concluyó Arista.