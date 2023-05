Si bien se podría asumir que ya se registran avances concretos, lo cierto es que tras la revisión que realizó Gestión a la data disponible, ocho de cada diez mineros inscritos están suspendidos en el Reinfo.

Para aterrizar mejor esta situación, vale la pena concentrarse en un grupo acotado. Este diario hizo el seguimiento de las cifras revisando el Reinfo en enero y en la quincena de mayo. El resultado es que ahora hay 192 mineros menos en el registro. ¿Significa que se formalizaron? Gestión lo responde.

Este registro, en manos del Ministerio de Energía y Minas (Minem), no ofrece una alternativa para ver su variación temporal. Sus opciones más útiles son filtrar las inscripciones totales entre “vigentes” y “suspendidos” por cada departamento.

¿Por qué hay menos mineros en el Reinfo?

La disminución ligera de las cifras totales del Reinfo desde enero no significa –necesariamente– que los 192 mineros hayan culminado su proceso de formalización.

Más bien, puede tratarse de que hayan sido retirados del registro, luego de haber estado suspendidos y no subsanar el cumplimiento de los requisitos que exige el Reinfo, de acuerdo con las fuentes consultadas por Gestión.

“Lo que sucede es que en el registro, para formalizarte, debes cumplir ciertas condiciones, como tener el RUC vigente y permisos ambientales. Si algunas de ellas no se cumplen, se les suspende hasta que puedan cumplir lo pendiente. Lamentablemente, muchos se presentan y no cumplen con los requisitos”, afirma Luis Miguel Incháustegui, extitular del Minem.

Otros requisitos para figurar en el Reinfo son ser una persona natural o jurídica que se dedique a la pequeña minería o artesanal; desarrollar sus actividades mineras fuera de áreas restringidas; y no tener sentencias condenatorias por delitos relacionados a la minería ilegal o lavado de activos.

Cumplir adecuadamente todas las condiciones le brinda al minero inscrito en el Reinfo la condición de vigente, lo que no significa que sean formales, sino que están en camino a ello. Si no cumplen alguno de los requisitos, pasan a figurar como suspendidos.

“Si yo estoy suspendido, no puedo operar. Si lo hago, estoy incumpliendo el mandato de la autoridad. A raíz de eso, pueden excluirte o cancelar el proceso de formalización”, explica César Ipenza, abogado especialista en derecho ambiental.

A la fecha, más del 80% de mineros inscritos están suspendidos en el Reinfo. Solo 16,451 tienen inscripción vigente. Frente a ello, Ipenza sostiene que el Minem debería realizar un control posterior para que estas cifras se reviertan.

“No tienen las condiciones necesarias para desplazarse a todas esas zonas donde están los mineros suspendidos. Ante esa incapacidad lo que ocurre es que son excluidos y se opta por extender el Reinfo en el tiempo”, afirma.

El Congreso alista cambios

El pasado 5 de mayo la Comisión de Energía y Minas del Congreso aprobó un dictamen que recopilaba tres proyectos de ley de las bancadas Avanza País, Perú Bicentenario y Acción Popular para reabrir el Reinfo.

La propuesta legislativa del grupo de trabajo propone que la inscripción en este registro se realice durante los 90 días hábiles contados desde la entrada en vigor de la ley. Este nuevo plazo regiría para todo el país, a excepción de Madre de Dios, región conocida por ser foco de la minería ilegal.

De aprobarse la propuesta de la comisión, no sería la primera vez que el Congreso extiende la duración o apertura de inscripciones del Reinfo.

Actualmente, el proceso de formalización tiene como fecha de caducidad el 31 de diciembre del 2024, luego de que en 2021 el Congreso aprobara su extensión hasta esa fecha. Previamente, en 2019, el Legislativo también había extendido el plazo hasta finales del 2021. Ese año también autorizaron la inscripción de mineros por 120 días hábiles.

“Se busca que este proceso sea permanente y eterno. Se les facilita el camino. No se debe leer de manera aislada”, comenta Ipenza sobre las reiteradas decisiones de ampliar la duración del Reinfo del Congreso.

“No es posible que se vaya extendiendo el plazo cada cierto tiempo y alargar el proceso. Estamos a más de 1 año de que venza, lo que debería alentarse es que los mineros en proceso de formalización, finalmente lo concreten”, complementa el exministro del Minem, Incháustegui.

El dictamen también establece tres nuevas condiciones obligatorias para acceder al Reinfo: contar con el permiso del propietario para la utilización de su terreno superficial, poseer el título de concesión minera del área materia de formalización y tener el instrumento de gestión ambiental aprobado.

Las dos primeras condiciones –permiso del propietario y título de concesión– son los dos puntos más álgidos que atrasan la formalización minera, de acuerdo con Ipenza.

“Son los requisitos más difíciles porque si yo soy invasor, obviamente el dueño no va a querer acordar. Eso no depende del Estado, sino de la buena voluntad de las partes. Ese es un problema tremendo para formalizar”, dice el abogado experto en materia ambiental.

Frente a esa barrera se ha propuesto previamente que los concesionarios contraten a los mineros que operan en su área como proveedores. Sin embargo, para Incháustegui, una mejor alternativa sería que los terrenos retornen al Estado si se constata que no son explotados.

“Uno pensaría que los que tienen la concesión son grandes o medianos mineros, pero también son pequeños, solo que no aceptan un acuerdo. Lo más probable es que si el titular de la concesión, después de un tiempo, no puede acreditar que está operando en la zona, podría revertirse esa concesión al Estado para que el minero artesanal que quiere formalizase lo pueda tomar”, sostiene el ex ministro del Minem.

Datos

La mina Yanaquihua, donde fallecieron 27 personas a inicios de mes en Arequipa consecuencia de un incendio, cuenta con 4 registros en el Reinfo.

3 de sus 4 registros aparecen como suspendidos. Según El Comercio, el derecho minero donde ocurrió el accidente, es uno de ellos.

¡Beneficios ilimitados con tu suscripción a Gestión! Disfruta de hasta 70% de dscto. en más de 300 promociones del Club de Suscriptores, que además podrás usar todas las veces que quieras. Conócelos aquí ¿Aún no eres suscriptor?, adquiere tu plan aquí.