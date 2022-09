Frente a este panorama, el Gobierno trabaja en una reestructuración del proceso de formalización de la pequeña minería y minería artesanal, indicó Alberto Rojas, director general de formalización minera del Minem.

Una herramienta será la próxima Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal. El Gobierno viene elaborando el proyecto de esta ley y estima presentarlo al Congreso a fin de mes.

Una medida que traerá la futura norma será la implementación de un mecanismo que permita a los pequeños mineros y mineros artesanales acceder a la titularidad de las concesiones, pues más del 90% ellos opera en concesiones que no son suyas, indicó Rojas.

“Hay dificultades de acceso a la titularidad, daremos alternativas de solución en la ley. El marco regulatorio hay que mejorarlo, la última norma ha sido hace 20 años y debe adecuarse a la realidad, no al revés”, subrayó Rojas durante su presentación en una conferencia organizada por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú.

Otra medida en la que se trabaja es en romper el acceso a la banca. El 86% de las operaciones de este sector se realizan sin ser bancarizadas, indicó Rojas.

“Los bancos no les aperturan cuentas, por temas de desconocimiento y desconfianza, confunden a mineros informales con ilegales, cuando hay una diferencia clara”, señaló el funcionario.

Al respecto, Máximo Franco, presidente de la Confederacion Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal, señaló que el Estado podría ayudar ofreciendo a la banca una lista con las empresas en proceso de formalización, para que puedan ser bancarizadas, y así estas sean diferenciadas de las empresas ilegales.

“La banca considera que mientras no seamos formales, somos sospechosos de crimen organizado o lavado de activos, por eso no nos permiten abrir cuentas. En una reunión en el Congreso con la SBS y Sunat, dijeron que el Minem no ha informado sobre una lista, una relación de mineros en proceso de formalización”, señaló Franco.

Por otro lado, también se implementará un programa de emprendimiento, un fondo de apoyo empresarial a la pequeña minería. Se busca fomentar emprendimientos para negocios relacionados a la minería y transformación de productos minerales auríferos, con valor agregado como la joyería.

Rojas refirió que otra medida en la que se trabaja es en aumentar el presupuesto para la fiscalización ambiental de este sector. Pues actualmente resultan insuficientes los S/ 7.5 millones que se destinan a las 25 regiones para este fin.

Finalmente, Rojas señaló que la nueva normativa buscará que el proceso de formalización minera sea permanente. “No tenemos que ser restrictivos, pero sí es importante abordar en el marco de la ley cómo se va hacer la formalización minera permanente; la idea es generar armonía en el desarrollo de las actividades y no confictividad”, anotó.