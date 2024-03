Durante la PDAC 2024, evento más importante de la minería a nivel mundial, organizado por la Asociación de Prospectores y Desarrolladores de Canadá, el ministro de Economía y Finanzas, José Arista, comentó que se tratan de las iniciativas en Las Bambas (US$ 13,965 millones), Ampliación Antamina (US$ 2,000 millones), Zafranal (US$ 1,473 millones), Profundización Retamas (US$ 136 millones), Acumulación Yauricocha (US$ 388 millones), Colquijirca (US$ 361 millones), Yumpaq (US$ 99 millones), Raura (US$ 479 millones), Tantahuatay (US$ 127 millones), Pucamarca (US$ 56 millones) y Tambomayo (US$ 13 millones).

Arista detalló en su presentación que, solo en el 2024, los desbloqueos previstos en el sector minero demandará una inversión aproximada de US$ 1,036 millones .

“Hay una iniciativa con casi US$ 14,000 millones, no se sabe si se habla de una nueva inversión o una acumulada, porque hasta donde se conoce es que Las Bambas tuvo una inversión de US$ 10,000 millones con todos los costos que le ha representado su proyecto, entonces, se podría estar hablando de US$ 4,000 millones adicionales”, refirió Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas, a Gestión.

De esa cifra en Las Bambas, Herrera sostuvo que este año se esperaría una inversión de US$ 519 millones -una cantidad importante-, para la modificación del estudio de impacto ambiental detallado. “Lo que me parece significativo es el inicio de Chalcobamba”, agregó.

Subrayó que sorprende que una de las labores de Zafranal sea la concesión definitiva de electricidad, debido a que no son una empresa de ese sector. “La impresión no es buena y no tendría que estar en una ruta crítica del proyecto”, apuntó.

Otro de los aspectos que llama la atención al extitular del Minem es que, en la mayoría de los proyectos que tienen la intención de destrabarse y que se han presentado en Canadá, se hace referencia a la necesidad de avanzar en la elaboración del estudio de impacto ambiental. “¿Qué significa? ¿El Estado se está atrasando o las empresas se demoran en la presentación?”, dijo.

“Además, esa no es una inversión minera. Entonces, cuando se dice que se invertirá este año US$ 222 millones en caso de Antamina en la modificación de estudio ambiental, modificación de construcción de autorización, no creo que cueste esas cantidades. Tengo la impresión que esto se hizo con apuro y es más efectista”, añadió.

Para sacar adelante los proyectos, Herrera sostuvo que el gran problema es la permisología que está pegado a sectores como el Ministerio de Cultura y del Ambiente. A eso se suma el temor de los funcionarios estatales que no quieren tomar decisiones y pasan a otros.

Por ello, el experto consideró que la Ventanilla Única es sustancial y el actor interesado en eso debe ser el Minem porque es el promotor de la inversión minera. “También no debe requerirse estudio ambiental en etapa de exploración”, remarcó.

Retos para el Minem

De acuerdo a Ricardo Carrión, gerente de Mercado de Capitales de Kallpa SAB, muchos de los proyectos que se pretende destrabar será para una reposición de reserva y sostenimiento de la producción.

“Hay algunos que serán nuevos proyectos como el caso de Zafranal, que son inversiones menores, pero ayudarán. Todo irá ocurriendo de manera gradual, pero el primer paso es el destrabe, con la reducción de la burocracia, la permisología, eso es lo relevante”, precisó Carrión, quien fue uno de los expositores de la delegación peruana en Canadá.

Carrión expresó su preocupación por la falta de un proyecto de magnitud similar a Quellaveco y espera que las exploraciones se aceleren. Subrayó que, aunque la República del Congo pueda superarnos en la producción de cobre a corto plazo, el Perú debe avanzar con las iniciativas mineras que tiene en cartera.

En esa línea, el especialista en temas minero mencionó que uno de los grandes retos que tiene Rómulo Mucho, ministro de Energía y Minas, es la simplificación de los procesos que se viene trabajando y la Ventanilla Única que ya entrará en operación.

“El otro flanco es trabajar de manera más estratégica es el tema comunitario, que no solo requiere el compromiso del Gobierno sino de la sociedad”, manifestó.

Actualización de cartera de proyectos

En línea con el destrabe de proyectos, el Minem actualizó su portafolio a 51 proyectos, por un total de US$ 54,556 millones. Este monto representa un incremento de 2.7% (US$ 1,426 millones) en comparación con lo registrado en julio de 2023.

Este aumento se debe principalmente a la incorporación de seis proyectos brownfield, que engloban una inversión de US$ 3,794 millones. Entre ellos, Reposición Ferrobamba (US$ 1,753 millones), Coimolache Sulfuros (US$ 598 millones), Mina Justa Subterránea (US$ 500 millones), Reposición Colquijirca (US$ 431 millones), Ampliación Huancapetí (US$ 345 millones) y Ampliación Huachocolpa (US$ 167 millones).

No obstante, se retiró de la cartera a Ampliación Santa María debido a la puesta en marcha del mismo.

Minem espera ejecutar siete proyectos mineros este 2024, con una inversión conjunta de US$ 3,011 millones representando el 5.5% de la inversión global en cartera. A este grupo, pertenecen las iniciativas de Reposición Antamina, Reposición Raura, Reposición Tantahuatay, Chalcobamba Fase I, Romina, Corani y Ampliación Huancapetí.

Ajuste de inversión

Minem también informó que se ajustaron algunos montos de inversión. Por ejemplo, Corani pasó de US$ 603 millones a US$ 579 millones, mientras que Capex de Pampa de Pongo descendió de US$ 2,344 millones a US$ 1,781 millones.

En el caso de Integración a Coroccohuayco se incrementó a US$ 1,500 millones, frente a los US$ 590 millones que registraba antes.

Datos

Según Minem , Cajamarca es la región que concentra la mayor cantidad de iniciativas con US$ 16,425 millones, es decir 30.1% del total, seguida por Apurímac con 22%, Arequipa con 9.2%, Moquegua con 6.1%, y Áncash y Piura con 5.9%.

