Flavia Villafuerte, integrante del Área Legal de la Dirección General de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas (Minem), indicó que el desarrollo del Puerto de Chancay- el cual será inaugurado el 14 de noviembre- podría motivar la construcción del Tren Eléctrico Transcontinental.

Esta implementación tiene como objetivo conectar al Perú con el comercio internacional de Sudamérica y convertirlo en un eje turístico mundial.

Durante su participación en el Jueves Minero, organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), la funcionaria del Minem consideró que la propuesta ferroviaria, de la misma manera, hará posible reactivar el sector minero de cara a la transición energética y el uso de energías verdes.

“En el Perú, a excepción de las dos líneas del Metro de Lima, los demás trenes son a diésel. Y hoy que nos encontramos en una etapa de transición energética, la construcción del tren significaría una oportunidad para empezar a explotar el potencial que tenemos en recursos energéticos y no renovables”, expresó.

El puerto de Chancay se inaugurará el próximo jueves 14 de noviembre. | Foto: Laura Gil

Asimismo, Villafuerte afirmó que la eventual construcción del Tren Eléctrico Transcontinental podrá beneficiar al sector agricultura y el turismo. “Entonces, el desarrollo del tren es un gran reto para el sector público, a fin de que se pueda implementar un mecanismo articulado para el desarrollo de este proyecto”.

Finalmente, refirió que desde el Minem están con una alta expectativa de este proyecto ferroviario que se viene discutiendo al menos desde el año 2,000 pueda ver la luz.

“El momento es ahora debido a la necesidad que nos encontramos. El desarrollo del Puerto de Chancay va a permitir que se desarrollen otros proyectos en la costa y en la sierra, sobre todo donde hay un mayor comercio minero”, concluyó.

Eje ferroviario eléctrico longitudinal transcontinental de los Andes

El arquitecto Robert Salameh presentó la propuesta del eje ferroviario eléctrico longitudinal transcontinental de los Andes, que permitiría conectar al Perú con el comercio internacional de Sudamérica y convertirlo en un eje turístico mundial, lo cual generaría desarrollo para sus regiones.

“Convirtamos este eje ferroviario eléctrico transcontinental en un instrumento para el desarrollo, atravesando las 11 regiones de la sierra de manera directa y 3 de manera tangencial. Se trata de Cajamarca, La Libertad, Áncash con Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac con Cusco, Arequipa con Puno, Moquegua y Tacna, y ramales hacia la selva y a la costa”, explicó en el evento organizado por el IIMP.

Agregó también que las 14 regiones que forman parte de la propuesta son responsables del 50% de las exportaciones del país, lo que presenta US$ 31,483 millones de los US$ 64,000 millones de exportaciones anuales, entre minería, hidrocarburos, agro y manufacturas. Además, el pequeño empresario de dichas zonas factura US$ 3,767 millones en exportaciones no tradicionales, atendiendo a 116 mercados.

De esa manera resaltó la importancia de estas regiones y el potencial crecimiento económico que traería su conexión vía férrea con más mercados y países.

Aseguró que las vías conectarían desde el Canal de Panamá hacia Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Bolivia, Argentina, Paraguay, Brasil, Uruguay e integraría a Venezuela y las Guyanas. Y en ese recorrido, el Perú sería un punto de intersección entre las vías.