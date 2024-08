El petróleo subía luego de que el gobierno oriental de Libia dijera que detendrá las exportaciones, lo que se suma a las tensiones en Medio Oriente tras los ataques israelíes contra objetivos de Hizbulá en el sur del Líbano, que aumentaron la preocupación por un conflicto más amplio.

El barril de petróleo Brent, de referencia mundial, superó los US$ 81, mientras que el West Texas Intermediate trepó sobre los US$ 77.

El barril de Brent para entrega en octubre cotizaba este lunes a media tarde a US$ 81.16, superando así la barrera de los US$ 80, con un avance del 2.70% frente a la última jornada. El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, avanzó US$ 2.14 con respecto a la última negociación en el Intercontinental Exchange (ICE), cuando terminó en US$ 79.02.

El precio del petróleo europeo superó así la barrera de los US$ 80 el barril, influido, según los analistas, por factores geopolíticos, como la interrupción de la producción en Libia y tras conocerse el ataque lanzado ayer por Israel contra la milicia chíi libanesa Hizbulá, el mayor en casi dos décadas.

LEA TAMBIÉN: Los proyectos que impulsarán la recuperación de la inversión en hidrocarburos

Las razones detrás

El Gobierno libio de Bengasi (este), designado por el Parlamento y bajo el control del mariscal Jalifa Haftar, anunció hoy que la producción de crudo y las exportaciones se iban a cerrar ante la disputa con el Gobierno occidental -con sede en Trípoli y reconocido internacionalmente- sobre quién debe dirigir el banco central.

Por otro lado, el Ejército israelí bombardeó ayer lanzaderas de cohetes de Hizbulá en el sur de Líbano después de dirigir de madrugada un “ataque preventivo” contra posiciones de la milicia libanesa, que planeaba una represalia a gran escala contra el Estado judío.

Las autoridades del gobierno oriental de Libia pidieron la detención de toda la producción y exportación de petróleo ante el agravamiento de la disputa política por el control del banco central del país. El gobierno oriental pidió una medida de “fuerza mayor” que se aplique a todos los yacimientos, terminales e instalaciones petroleras, indicaron las autoridades el lunes en un comunicado en Facebook.

Las amenazas a las exportaciones libias aumentan la presión sobre los precios del petróleo | Oriente Medio ya está tenso tras los ataques israelíes

La medida es la más reciente en una lucha política por el control del banco central y los ingresos del petróleo. Este mes, la producción de Libia ha sido irregular debido a las interrupciones en algunos de sus principales yacimientos. Gran parte de las exportaciones del país se envían a través de los puertos del este, que abastecen principalmente a los mercados europeos.

“Son barriles ‘reales’ que podrían perderse, lo que tensará el mercado físico mientras dure”, afirmó Giovanni Staunovo, analista de materias primas de UBS Group AG. Cuánto tiempo podría durar una interrupción de este tipo “es la parte difícil de evaluar”.

La caída de las exportaciones podría impulsar temporalmente el crudo Brent a la mitad del rango de los US$ 80 el barril, según estimaron analistas de Citigroup Inc., inlcuido Francesco Martoccia, en una nota publicada el lunes.

La producción de Libia ha fluctuado debido a preocupaciones de seguridad

El petróleo ya había subido el lunes después de que Israel enviara más de 100 aviones de guerra para derribar miles de lanzamisiles de Hizbulá el domingo, lo que provocó una respuesta del grupo militante. Hizbulá, respaldado por Irán y calificado de organización terrorista por Estados Unidos, afirmó que continuará las hostilidades con Israel hasta que el país acepte un alto al fuego en Gaza.

En EE.UU., el petróleo ha subido un 7% desde principios de año, respaldado por los riesgos geopolíticos y una probable reducción de las tasas de interés el próximo mes. Sin embargo, los fundamentos se han mantenido relativamente imperturbables ante el recrudecimiento de la crisis en Medio Oriente, que suministra aproximadamente un tercio del crudo mundial.

La volatilidad se ha mantenido por debajo del máximo alcanzado a principios de mes, y las opciones siguen mostrando un sesgo hacia las opciones de venta, que se benefician de los precios más bajos.

Con información de Bloomberg y EFE