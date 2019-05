Oro toca máximo de dos semanas tras última amenaza arancelaria de Donald Trump

El oro tocaba un pico de más de dos semanas el viernes y se encaminaba a su primera ganancia mensual en los últimos cuatro meses, después de que la amenaza de Estados Unidos de imponer aranceles a México exacerbó el miedo a una desaceleración económica global, empujando a los inversores a activos seguros.

A las 0951 GMT, el oro al contado trepaba un 0.8% a US$ 1,298.76 la onza, su cota más elevada desde el 15 de mayo. El lingote ha subido cerca de un 1.2% este mes y se encamina a su segundo avance semanal consecutivo, con una mejora cercana al 1%.

Los futuros del oro en EstadosUnidos ganaban un 0.9%, a US$ 1,298.30 la onza.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que impondrá aranceles de un 5% a todos los bienes provenientes desde México a partir del 10 de junio, los que irán subiendo hasta que cese el flujo de inmigrantes ilegales hacia su país.

Los mercados financieros se vieron sacudidos por la posibilidad de que Estados Unidos y otros países puedan entrar en recesión.

Asimismo, las expectativas de una rebaja de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal (FED) aumentaron tras recientes lecturas económicas débiles de Estados Unidos que elevaron los temores generados por la prolongada guerra comercial entre Beijing y Washington.

Unas tasas más bajas respaldarían al oro, porque reducen el costo de oportunidad de tener lingotes, que no devengan intereses.

En otros metales preciosos, la plata subía un 0.2%, a US$ 14.54 la onza, pero se encaminaba a su cuarta pérdida mensual consecutiva. El platino mejoraba un 0.2% a US$ 793.26, dirigiéndose también a su mayor caída mensual desde noviembre de 2015, con un declive del 10.5%. El paladio cedía un 0.2% a US$ 1,364.95.