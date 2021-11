Es poco probable que las primas de riesgo de los bonos corporativos estadounidenses a más largo plazo se reduzcan pronto, incluso si los mercados se sienten más cómodos con el riesgo de la variante del coronavirus ómicron, porque se avecinan muchas ventas de bonos, escribieron estrategas de JPMorgan Chase & Co.

Las empresas de Wall Street esperan que las empresas vendan alrededor de US$ 55,000 millones en bonos el próximo mes, según una encuesta informal de Bloomberg.

Las expectativas están muy por encima de los promedios recientes para diciembre, según los estrategas de JPMorgan dirigidos por Eric Beinstei , y llegan incluso cuando las primas de riesgo, o los diferenciales, se ampliaron drásticamente el viernes.

Otro factor que contribuye a un diciembre anormal es la recompra de bonos por US$ 25,000 millones de General Electric Co., una de las mayores de la historia.

La oferta de compra dará a los administradores de fondos más dinero para poner a trabajar, escribieron los estrategas. Pero en general, cualquier compra que surja en las próximas semanas probablemente solo animará a las empresas a vender más deuda, según JPMorgan.

“Creemos que cualquier estabilidad se encontrará con la oferta, en particular fuera de la curva, lo que debería impedir que los diferenciales del extremo largo se recuperen a corto plazo, incluso si aumenta la comodidad en los mercados con la trayectoria de los impactos de ómicron”, escribió Beinstein .

Los rendimientos más bajos también podrían perjudicar el panorama técnico, al fomentar las emisiones y alejar a los inversionistas que buscan mayores ingresos de sus títulos, añadieron los estrategas.

El rendimiento del Tesoro a 10 años cayó por debajo del 1.5% en medio de un repunte de la deuda pública el viernes, antes de ceder parte de ese movimiento el lunes.

El diferencial promedio de los bonos en el índice Bloomberg U.S. Investment Grade se situó en 0.98 puntos porcentuales el viernes, su nivel más amplio desde marzo, en medio de la preocupación por que la variante ómicron frene la recuperación económica. Los US$ 55,000 millones de oferta prevista son mucho más que el promedio del 2016 al 2019 de apenas US$ 22,000 millones para el mes, según JPMorgan.