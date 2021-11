Cuando los ejecutivos de Wall Street hablan de diversificar una industria que todavía está dirigida principalmente por jefes blancos, es muy probable que se refieran a reclutamiento, retención, tutoría o donación de cheques generosos.

Los cuatro cofundadores de una nueva empresa llamada Known Holdings no se preocupan por todo eso. No van a trabajar para mejorar la representación dentro de los grandes bancos; quieren personas de color a cargo de sus propios gigantes financieros.

Known está construyendo lo que llama una “nave nodriza” para líderes negros, indígenas y latinos en Wall Street. El objetivo es ayudar a los empresarios a lanzar y alimentar empresas y fondos que serán lo suficientemente fuertes que podrán gestionar durante décadas. Eso significa proporcionarles capital de crecimiento, así como ayudar con el desarrollo comercial y la recaudación de fondos, junto con las tareas cotidianas de recursos humanos, marca, contabilidad y análisis.

También planean tener participaciones en consultoras de inversiones dirigidas por o para grupos subrepresentados.

“Sé cómo funcionan las finanzas, conozco la máquina, conozco las brechas”, dijo la cofundadora de Known Valerie Red-Horse Mohl , directora financiera de East Bay Community Foundation que enseña espíritu empresarial en el Centro de Estudios Comparativos en Raza y Etnia de la Universidad de Stanford. “Hay un sistema de soporte y redes que funciona, de modo que una pequeña startup se convierte en una empresa de un billón de dólares”.

Sus cofundadores son Jim Casselberry , director de inversiones de la gestora de patrimonio familiar 4S Bay Partners; la inversionista Nathalie Molina Niño ; y el estratega tecnológico Ushir Shah . Planean recaudar alrededor de US$ 55 millones para la compañía y su objetivo es tener más de US$ 5,000 millones en activos bajo administración.

El trabajo principal de Known ayudará con capital, consultoría y desarrollo, mientras que un programa separado se enfoca en incubadoras y redes. Tienen planes de agregar una unidad destinada a las empresas de gestión de patrimonios y otra para invertir en fondos.

“Grupo de confianza”

Los cofundadores no necesariamente dirigirán la empresa, cuyos altos ejecutivos aún no han sido anunciados. En cambio, la empresa ha formado lo que describe como un “grupo de confianza” de consultores e inversionistas que incluye a Priya Parrish , directora de inversiones de la firma de capital privado Impact Engine, el capitalista de riesgo Ibrahim AlHusseini y Andre Perry , miembro sénior de Brookings Institution, donde estudia la raza y la desigualdad estructural.