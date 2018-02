El bitcoin está demostrando que las criptomonedas pueden eliminar riqueza tan rápido como la crean.

Su retroceso en enero les quitó US$ 44,200 millones a los US$ 200,000 millones en valor de mercado generados en todo el año pasado, la pérdida mensual en dólares más grande de la breve historia de los activos digitales.



“Hace poco, cuando llegamos a los US$ 10,000, la criptomoneda adoptó la imagen de teflón de que siempre iba a encontrar una base y volver a subir”, dijo Stephen Innes, director de operaciones de Oanda en la región Asia Pacífico, en entrevista telefónica desde Singapur.

“Cuando hablamos del reino de los activos más riesgosos y algo pierde el 50% de su valor, eso me dice que va a seguir bajando. Lo triste es que mucha gente se verá perjudicada, porque seguirá comprando cosas que bajan”.



Desde que alcanzó un pico de casi US$ 20,000 a comienzos de diciembre luego de la presentación de contratos de futuros en bolsas reguladas de Estados Unidos, una serie de noticias negativas golpearon al bitcoin y a las criptomonedas rivales. Las bajas se intensificaron desde el comienzo del 2018.



El 26 de enero, el robo de la suma récord de US$ 500 millones en una moneda alternativa en Coincheck, una bolsa japonesa, redobló la presión sobre los entes reguladores para que investiguen las prácticas empresariales dentro de esta industria en gran parte no regulada, y en Corea del Sur, un semillero de operaciones, las autoridades siguen debatiendo medidas más duras, entre ellas una prohibición de ese tipo de bolsas.



Innes anticipa que la criptomoneda seguirá desplomándose hasta llegar a la franja de US$ 5,000 a US$ 6,000 y luego terminará recuperándose a entre US$ 10,000 y US$ 15,000. Casi sin duda será una trayectoria accidentada, dado que de ahora en adelante las autoridades mundiales examinarán más la industria de las criptomonedas, opinó.