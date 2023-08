Según informe de las agroexportaciones elaborado por la Asociación de Exportadores (ADEX), los despachos agrarios entre tradicionales y no tradicionales, totalizaron poco más de US$ 3,928 millones entre enero y junio de este año, registrando una contracción de -1% respecto del mismo periodo del 2022 (US$ 3,971 millones).

Esta caída se debió a diversos factores ligados al café, el principal producto de la oferta agraria primaria, que concentró el 76.8% de la misma (US$ 158.2 millones de US$ 205.9 millones).

Entre las razones figura el menor precio en la Bolsa de Valores de New York, la mayor demanda por cafés más económicos y la distorsión, luego que a finales del 2021 se registrara una escasez de navíos, superada en el 2022, lo que generón un incremento exponencial de la oferta.

Asimismo, la Unión Europea, uno de los bloques más importantes para las agroexportaciones, implementó nuevas regulaciones, estableciendo exigencias sanitarias que los países proveedores deben cumplir y sobre las cuales ya se está trabajando con los integrantes de la cadena. Algunas están relacionadas a los límites máximos de residuos de plaguicidas y metales pesados.

Agroxportaciones primarias

La institución gremial informó que los despachos agrarios tradicionales experimentaron una disminución de -55.2% entre enero y junio del 2023, en comparación con el mismo periodo del año pasado. El café cayó -63.6%. otros fueron azúcares de caña y melaza de caña.

EE.UU. con US$ 37.8 millones (-63%) se mantuvo en el primer lugar del ranking de destinos con una representación de 18.3%. Le siguieron Ecuador, Alemania, Bélgica, Colombia y Corea del Sur.

Agroexportaciones con valor agregado

Las agroexportaciones no tradicionales presentaron un alza de 6% respecto del mismo periodo del 2022, resaltando la uva fresca (US$ 667.3 millones), las paltas (US$ 617.8 millones), mangos (US$ 207 millones) y los arándanos (US$ 185 millones), con 15.8%, 27.7%, 0.5% y 26.5%, de incremento, respectivamente.

Sus dos principales mercados, al concentrar de forma conjunta el 45% del total, fueron EE.UU. (US$ 1,089 millones) y Países Bajos (US$ 573 millones). Mientras el primero se contrajo -5.5%, el segundo cerró en azul con 10.9%.

Completaron el top ten España (US$ 267 millones), Chile (US$ 203 millones), Ecuador (US$ 198 millones), México (US$ 164 millones), China (US$ 159 millones), Reino Unido (US$ 119 millones), Colombia (US$ 93 millones 594 mil) y Hong Kong (US$ 84 millones 378 mil).