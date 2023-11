Los precios del cobre subían el jueves ante la esperanza de que la Reserva Federal de Estados Unidos deje de subir las tasas de interés, lo que empujaba al dólar a la baja.

A las 1115 GMT, el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) ganaba un 0.5%, a US$ 8,146 por tonelada, extendiendo un rebote desde que tocó un mínimo de 11 meses de US$ 7,856 el 23 de octubre.

Los metales industriales se unían así a las acciones, el crudo y otros activos al alza después de que los inversores optaran por una interpretación cauta de los comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell, en la víspera.

“Powell básicamente se ha vuelto neutral con su política monetaria en este momento. Se siente cómodo porque la inflación está cada vez más bajo control”, dijo Tom Price, de Liberum.

La opinión de que las tasas estadounidenses han tocado techo presionaba al índice dólar, abaratando la compra de materias primas a los tenedores de otras divisas.

“La combinación de la flexibilización del ciclo de subidas de tasas por parte de la Fed y el apoyo expreso de China a la economía es favorable o ligeramente alcista para los precios de los metales”, afirmó Price.

LEA TAMBIÉN: Cobre cotiza estable pese a débiles datos industriales chinos

China aprobó la semana pasada una emisión de bonos soberanos de 1 billón de yuanes y aprobó un proyecto de ley que permite a los gobiernos locales adelantar parte de sus cuotas de bonos del 2024 para apoyar la inversión.

En otros metales básicos, el zinc en la LME trepaba un 1%, a US$ 2,524 la tonelada; el aluminio cedía un 0.4%, a US$ 2,228.50; el plomo subía un 0.5%, a US$ 2,114; el níquel mejoraba un 0.1%, a US$ 18,025; y el estaño ganaba un 0.3%, a US$ 23,975.