Los precios del cobre cotizaban estables el miércoles pese a los débiles datos manufactureros chinos, ya que los inversores se mostraban cautos y recortaban posiciones ante un panorama incierto.

A las 1045 GMT, el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) operaba sin cambios a US$ 8,110.50 por tonelada, tras registrar una tercera pérdida mensual consecutiva en octubre.

La actividad fabril china se contrajo de forma inesperada en octubre, según mostraron dos encuestas el martes y el miércoles, renovando las preocupaciones sobre el estado del extenso sector manufacturero del país.

El contrato del cobre para diciembre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái cerró con un descenso del 0.2%, a 67,280 yuanes (US$ 9,192.51) por tonelada.

“Probablemente haya muchos que se estén rascando la cabeza”, dijo Ole Hansen, responsable de estrategia de materias primas de Saxo Bank en Copenhague. “No hay apetito en este momento para desafiar realmente a la baja, lo cual es sorprendente teniendo en cuenta los débiles PMI chinos”.

Asimismo añadió que la reciente caída de las existencias de cobre en la LME y en Shanghái está ayudando a contrarrestar la preocupación por los datos chinos.

También pesaba en el mercado la firmeza del índice dólar, que encarece las materias primas cotizadas en el billete verde para los compradores que utilizan otras divisas.

En otros metales básicos, el aluminio en la LME bajaba un 0.2% a US$ 2,246 la tonelada; el zinc cedía un 0.6%, a US$ 2,414; el níquel restaba un 0.3%, a US$ 18,085; el estaño perdía un 1.5%, a US$ 23,715; y el plomo sumaba un 0.2%, a US$ 2,089.50.