Los precios del cobre en Londres subieron en una sesión volátil de lunes, cuando los mercados procesaban el repentino colapso del Silicon Valley Bank (SVB), la mayor quiebra de un banco estadounidense desde la crisis financiera de 2008.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) avanzó un 0.6%, a US$ 8,923 la tonelada a las 1643 GMT, tras haber alcanzado su máximo desde el 7 de marzo y su mínimo desde el 6 de enero durante la sesión.

La volatilidad de los precios del cobre y de otros metales básicos es “el resultado de la aversión general al riesgo que se está extendiendo en los mercados financieros debido al colapso de SVB”, dijo Carsten Menke , analista de Julius Baer.

Las acciones mundiales bajaron y los precios del petróleo cayeron, incluso después de que el presidente Joe Biden prometió tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad del sistema bancario estadounidense.

Un dólar más débil, que hace que los metales cotizados en dólares sean más baratos para los compradores con otras divisas, lo que apoyó los precios. El dólar se depreció por las expectativas de que la Reserva Federal se muestre menos agresiva con la política monetaria.

El colapso de SVB, el mayor de un banco estadounidense desde la crisis financiera de 2008, provocó el desplome de las acciones bancarias en Europa y Asia.

“La dirección de las tasas de interés de Estados Unidos es otra pregunta clave para el complejo (metalúrgico) con los datos publicados la semana pasada que pintan un panorama mixto para la economía. Los datos clave de inflación estarán en el centro de atención a finales de esta semana para obtener más pistas sobre la trayectoria de las tasas de interés de la Fed”, dijo Ewa Manthey , analista de ING.

En China, han surgido señales de una mejora en la demanda por cobre que han respaldado los precios. Los inventarios de cobre de la SHFE disminuyeron por segunda semana consecutiva para alcanzar su nivel más bajo desde el 20 de enero.

Entre otros metales básicos, el aluminio en la LME subió un 0.9%, a US$ 2,334.5 la tonelada; el zinc sumó un 0.3%, a US$ 2,945; el plomo ganó un 0.1%, a US$ 2,080; el estaño avanzó un 1.3%, a US$ 23,210, y el níquel escaló un 2.6%, a US$ 23,275.

