Los precios del cobre retrocedían el martes desde máximos de un mes, presionados por un dólar más fuerte y datos comerciales chinos que sugieren que la recuperación económica en el mayor consumidor del mundo sigue siendo dispar.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) perdía un 1% a US$ 8,159 por tonelada a las 1120 GMT, tras alcanzar el lunes los US$ 8,260, su nivel más alto desde el 2 de octubre.

La fortaleza de la divisa estadounidense, que encarece las materias primas en dólares para los tenedores de otras monedas, pesaba sobre los precios de los metales industriales.

Las importaciones de China crecieron inesperadamente en octubre, mientras que las exportaciones se contrajeron a un ritmo más rápido, lo que pone de relieve los retos a los que se enfrenta la segunda mayor economía del mundo dentro y fuera del país.

“La recuperación de China sigue siendo incierta y es probable que los metales sigan experimentando cierta volatilidad durante un tiempo, al menos a corto plazo”, dijo Ewa Manthey, estratega de materias primas de ING. “Hasta que el mercado no vea señales de una recuperación sostenible y de crecimiento económico en China, nos costará ver un movimiento al alza a largo plazo para los metales industriales”.

Las importaciones chinas de cobre en bruto y de minerales de cobre aumentaron en octubre respecto a hace un año, pero Manthey dijo que eso se debía en parte a la baja base del mismo periodo del año pasado, cuando el país aún estaba bajo confinamientos.

La inquietud por la demanda y la falta de preocupación por la oferta de cobre refinado han creado un gran descuento para el cobre al contado sobre el contrato a tres meses. El descuento ha alcanzado un máximo de 31 años en torno a los US$ 84 por tonelada.

En otros metales, el aluminio bajaba un 1% a US$ 2,263 la tonelada; el níquel cedía un 2.5% a US$ 17,985; el zinc perdía un 0.7% a US$ 2,554; el plomo caía un 0.3% a US$ 2,174; y el estaño descendía un 1.2% a US$ 24,380.