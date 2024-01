La nación sudamericana emitirá bonos globales de referencia con vencimiento a 5 años, según un prospecto preliminar publicado el miércoles. Las conversaciones iniciales sobre precios se están llevando a cabo con un diferencial de alrededor de 1.2 puntos porcentuales sobre instrumentos similares del Tesoro de Estados Unidos, según una fuente con conocimiento directo, que pidió no ser identificada porque no está autorizada a hablar sobre el tema.

Los colocadores de la operación son BofA Securities, HSBC, JPMorgan y Société Générale.

El regreso a los mercados internacionales de deuda se produce después de que el Ministerio de Hacienda de Chile viera caer sus activos líquidos a niveles considerados “críticos” por los analistas de Banco Itaú.

En noviembre, la Tesorería contaba con solo US$ 1,100 millones en activos líquidos, el saldo más bajo a finales de noviembre en más de una década. Además, el saldo en dólares del Ministerio de Hacienda se redujo a apenas US$ 301 millones, desde los US$ 719 millones a finales de octubre.

Anteriormente este mes, Chile dio a conocer un plan para ofrecer el equivalente a US$ 16,500 millones en bonos este año, el 90% de los cuales estarán denominados en moneda local, según el Ministerio de Hacienda.

Varios estrategas esperan que las agencias calificadoras rebajen la perspectiva o incluso la calificación crediticia de los bonos chilenos este año, después de que la carga de deuda pública se duplicó en la última década. Fitch Ratings y Moody’s Investors Service tienen perspectivas estables, mientras que S&P Global Ratings tiene una perspectiva negativa.

La operación sigue a las ventas de países como México, Hungría y Eslovenia, los cuales ofrecieron eurobonos en las primeras semanas del año.