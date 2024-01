La Tesorería tenía solo US$ 1,100 millones en activos líquidos en noviembre, el saldo de fines de noviembre más bajo desde 2010, mientras que el saldo en dólares del Ministerio de Hacienda cayó a US$ 301 millones frente a los US$ 719 millones de fines de octubre.

El año pasado se caracterizó por un persistente bajo desempeño de los ingresos y revisiones al alza del crecimiento del gasto, escribieron en una nota los economistas de Itaú Andrés Pérez, Vittorio Peretti e Ignacio Martínez , citando cifras de la Dirección de Presupuesto de Chile.

Los datos fiscales de diciembre —que se publicarán a fines de enero— tendrían que reflejar una restricción material en el actual gasto para compensar el bajo desempeño de los ingresos acumulados.

El déficit fiscal acumulado alcanzó un 1.6% del PBI en los primeros 11 meses de 2023, frente a un superávit de 2.4% en el mismo período de 2022.

Las preocupaciones en torno al déficit fiscal han aumentado en Chile en la última década. La carga de la deuda del país aumentó a un 37,2% del producto interno bruto en el segundo trimestre de 2023, más del doble en 10 años.

El presupuesto de este año prevé un déficit fiscal de un 1.9% del PBI, por debajo del déficit de 2.3% esperado para el año pasado. El problema es que muchos inversionistas se muestran escépticos sobre si lograrán eso.

Los economistas de Itaú añadieron que aún persiste el riesgo de que el Gobierno retire dinero de su Fondo de Estabilización. Los activos del fondo alcanzaron un 1.6% del PBI a fines de noviembre.