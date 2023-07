La Bolsa de Valores de Lima (BVL) cerró con ganancias en la sesión de este lunes 24 de julio, en el inicio de una semana en que la atención de los inversores estará puesta en la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos.

Al término de las operaciones, el Índice S&P/BVL Perú General, el más representativo de la bolsa limeña, subió 0.31%, en 23,100.77 puntos.

Además, el Índice S&P/BVL Perú Selectivo, que está conformado por las acciones más negociadas en el mercado, se elevó en 0.38% y se colocó en 594.47 unidades.

César Romero, Jefe de Investigación de Renta4 SAB, indicó que el PMI compuesto de Estados Unidos se ubicó en un nivel de 52 (vs el 53 esperado), mientras que el de la Eurozona cayó a 48.9 (vs 49.6 esperado) y el del Reino Unido fue de 50.7 (vs el 52.3 esperado).

La información indica que las expectativas económicas en estas regiones se han deteriorado, siendo la Unión Europea la que cuenta con la peor proyección. Sin embargo, esta semana un aproximado de 500 empresas publicarán sus resultados financieros correspondientes al segundo trimestre del año, lo que ha impulsado el mercado de renta variable del país norteamericano.

Por su parte, el comportamiento de la renta fija fue negativo debido a que se espera que la FED eleve su tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos esta semana.

Durante la sesión se cotizaron acciones de 64 empresas, de las cuales 27 subieron, 19 bajaron y 18 no registraron variación.

Los sectores que prese ganancias fueron minero (0.97%), construcción (0.21%) y financiero (0.14%). Los segmentos que presentaron perdidas fueron consumo (-0.46%) y financiero (-0.03%)

Entre las acciones locales que más destacaron Compañía de Minas Buenaventura (1.76%) y Unacem (0.61%). De forma contraria, las empresas que cayeron fueron Alicorp (-0.70%) y Cementos Pacasmayo (-0.26%).

¿Cuál fue el resultado de las bolsas a nivel regional?

Las monedas y bolsas de valores de América Latina registraron un cierre mixto el lunes, en el inicio de una semana en que la atención de los inversores estará puesta en la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos.

Los mercados ya tienen asumida un alza de 25 puntos básicos en la tasa de interés de referencia en la primera economía del mundo, pero estarán atentos al tono del comunicado que acompañe la decisión, en busca de pistas sobre futuros movimientos por parte de la Fed.

“Para nadie será una sorpresa una nueva alza de tasas de interés por parte de la Fed, por lo tanto, la atención de los mercados se centrara en el comunicado que de a conocer o a posibles declaraciones de (el presidente de la Fed, Jerome) Powell”, dijo un operador.

