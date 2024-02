Si bien la criptodivisa operó ese día en torno a los US$ 49,900, alrededor de las 6:30 pm. alcanzó la cotización de US$ 50,327, para luego bajar nuevamente. No obstante, el hecho de que haya logrado este rango de precio, así sea por un momento, genera cierto entusiasmo en los inversores.

Santiago Aldunate, Product Owner Internacional en Capitaria, comentó a Gestión que el valor del bitcoin ha crecido un 16.3% en lo que va de año, registrando el lunes una cotización que no se veía desde hace más de dos años.

“La criptodivisa logró su máximo valor el 27 de diciembre del 2021, cuando alcanzó el nivel de los US$ 50,000 y superó la barrera psicológica tras años complejos, llenos de escándalos y debacles”, anotó.

Es importante mencionar que la divisa aún sigue lejos de su valor récord de casi US$ 69,000 en el 2020, pero el progreso actual marca una recuperación tras de una serie de escándalos que sacudieron la industria de las criptomonedas en los últimos años.

Factores que impulsaron el precio del bitcoin

Expertos reconocieron tres factores principales que situaron la cotización de la criptomoneda en este rango.

Washington López, CEO de Washington Capital, comentó que un primera razón es la aprobación de los ETF basados en bitcoin, ya que permiten a los inversores convencionales acceder a estos productos con mayor facilidad.

“La reciente aprobación (el 11 de enero) de los ETF de bitcoin al contado por parte de la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC) marca un momento crucial para el mercado de las criptomonedas. Los analistas creen que la afluencia de inversiones en estos ETF ha impulsado el precio de la moneda digital, y el mercado ha sido testigo de un aumento del sentimiento alcista”, destacó a Gestión.

La entradas de capitales a los ETF estadounidenses han aumentado a US$ 9,000 millones desde su lanzamiento en enero, según datos compilados por Bloomberg.

“Las instituciones han acumulado aproximadamente 19,200 bitcoins en las últimas semanas, con US$ 500 millones de estas criptodivisas compradas el 9 de febrero de 2024″, agregó.

Además, la anticipación en torno a la aprobación de ETF vinculados al precio spot de Ether se suma a las perspectivas optimistas, alimentando aún más el interés de los inversores. Se espera que la SEC dé su decisión final sobre el ETF del Ethereum en mayo.

Las tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) serían otro elemento determinante en la cotización de la criptodivisa. Al respecto, Santiago Aldunate apuntó que el bitcoin se ve afectado por el cambio del dólar y las subidas de las tasas.

“Si hay una inflación alta, ocurrirá una alza de tasas y esto depreciaría el precio del bitcoin. Peo, si hay una inflación baja para el resto del 2024, se espera una bajada de las tasas y esto fortalecería a la criptomoneda”, mencionó.

El tercer factor sería el halving, el cual está programado para el mes de abril.

“Se estima que en abril se producirá el siguiente halving, un proceso que hace que el ritmo de producción de los bitcoin se divida en dos y como cuesta más minarlos, su valor se incrementa de forma notable”, dijo Aldunate.

“Este proceso se produce cada cuatro años y su impacto suele ser grande, así que los inversores se preparan para ese evento y refuerzan sus posiciones”, añadió.

Expectativas para los próximos tres meses

Santiago Aldunate indicó que tras la apreciación de las criptomonedas hay un renovado entusiasmo en torno a la inversión, pero “nada está escrito y menos en el bitcoin”.

“Cuando se habla de criptodivisas, la incertidumbre y volatilidad mandan. Si bien este mercado parece haber dejado atrás el “criptoinvierno”, existen factores externos, como regulaciones gubernamentales o nuevos escándalos que pueden volver a influir de forma negativa en el valor de la moneda”, detalló.

En ese marco, el experto manifestó que se podrían ver nuevos niveles del bitcoin y de las criptomonedas que siguen su tendencia. “Podríamos ver precios (en los próximos tres meses) por encima de los US$ 52,000 o hasta los US$ 55,000 con este nuevo impulso” , anotó a Gestión.

No obstante, esto estaría condicionado por la baja de tasas de la FED en lo que viene del año, ya que este factor también aporta a un fortalecimiento en el mercado cripto como renta variable.

Por su parte, Washington López coincidió en que se espera una subida en la cotización de la divisa en los siguientes meses, sin embargo, su visión es más optimista.

“Tomando un promedio de los tres halving anteriores, podemos hacer un análisis predictivo para la cuarta reducción a la mitad. El promedio histórico de aumentos de precios antes de la reducción a la mitad es de aproximadamente el 23%. Esto establecería un objetivo ambicioso para que el precio del bitcoin alcance el valor de $60,000 en las semanas previas al evento″ , sostuvo.

Incluso, la cotización se elevaría aún más tras el halving, alcanzado un aumento de alrededor del 28%.

“Aplicando esto a las condiciones actuales del mercado, se sugiere un objetivo posterior al evento de US$ 77,000 para junio del 2024. Esto presenta un futuro potencialmente optimista a corto y medio plazo para el precio de bitcoin”, indicó.

Oportunidades de inversión

Aldunate señaló que las expectativas alcistas y el nuevo entusiasmo por el bitcoin generan un apalancamiento para que los movimientos den mayores rentabilidades. Además, se espera que otras criptos sigan este rumbo.

“Como sucede en este mercado, las subidas fueron generalizadas y otras criptomonedas también subieron de forma notable a lo largo del lunes 12 de febrero. Por ejemplo, el Ethereum, que es el principal seguidor del BTC y posiblemente también tendrá un ETF en el futuro. Otras divisas interesantes y que se han elevado con estas noticias son Litecoin, Polkadot y Cardano”, sostuvo.

Además, comentó que los exchanges también van al alza. Los primeros beneficiados además de los inversores han sido las plataformas de compraventa que cotizan en bolsa y que, además, vieron sus acciones subir de forma notable.

“Coinbase principalmente mientras que las empresas de minería Riot Platforms y Marathon Digital subieron. MicroStrategy, que lleva meses acumulando bitcoins también tuvo un alza relevante”, mencionó.

Con miras en el mediano plazo, Washington López consideró que el 2024 representa una excelente oportunidad para que se invierta en criptomonedas, ya que se proyecta que el 2025 será un año “excepcionalmente gratificante”, siguiendo el patrón de aumentos significativos de precios observados después de los halving pasados.

El proceso de reducción a la mitad es un aspecto clave del diseño de bitcoin para contrarrestar la inflación. Entonces, se reduce metódicamente el número de nuevos bitcoins que entran en circulación, lo que puede provocar limitaciones de suministro.

“Cuando este factor de escasez se combina con las mejoras en curso en el mercado, como la aprobación de ETF y la introducción de nuevos productos financieros, tiene la capacidad de impulsar significativamente la demanda. Es probable que esta dinámica tenga un efecto notable en los mercados de criptomonedas, haciendo subir los precios”, finalizó.

