El precio de bitcoin se ha mantenido estable a lo largo del primer mes del año. Inició el mes de enero con valores alrededor de US$ 44,000, alcanzando su valor máximo el 8 de enero, cuando estuvo ligeramente por debajo de los US$ 47,000 y actualmente (al 1 de febrero) su valor está bordeando los US$ 43,000.

