Proyectos como el puerto de Chancay y el reinicio del desarrollo de Tía María serán los gatilladores del inicio de una nueva fase expansiva para la economía peruana, afirmó el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), José Arista.

Durante una presentación en el marco del InPerú, el ministro espera que eventualmente estos proyectos podrían disparar el crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) hasta 7%.

“Tengo la impresión de que Tía María o Ancón no están gatillando solamente un buen año, si no que están gatillando un ciclo económico expansivo que en su mejor momento podría llegar a tasas de crecimiento de 6 o 7% que no nos sorprenda esto”, dijo.

Solo con el puerto de Chancay y el puerto del Callao, indicó, se están impulsando inversiones significativas integrando a Colombia, Chile y potencialmente Brasil. El ministro estimó que el terminal portuario de Chancay será una puerta de entrada para 400 millones de potenciales consumidores o exportadores.

Arista remarcó la importancia de Tía María, que estaría gatillando varios proyectos mineros, debido a la relevancia de la explotación minera para el país.

“Estamos alrededor de un poquito más de la mitad de lo que tiene Chile pero si logramos poner en funcionamiento Tía María y Michiquillay la verdad es que nos acercamos al nivel que tiene Chile. Si a eso le sumamos que las ventas de Chile van cayendo un poco y nosotros tenemos todavía más ventas por explotar, con seguridad vamos a estar muy cerca de Chile”, sostuvo.

El ministro recordó que el Perú no baja del séptimo puesto en explotación minera a nivel global, destacando en cobre. En ese mineral ya se ven mayores oportunidades de crecimiento como la expectativa de un aumento de la demanda de cobre para la fabricación de autos.

Arista aseguró que estas oportunidades son parte de la razones que nos hacen un país atractivo para la inversión, pues se suman a la estabilidad macroeconómico o seguridad jurídica que tiene el país.

Se alcanzaría inversión de US$ 16 mil mlls.

A junio, la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) ha adjudicado US$ 7,402 millones en Asociaciones Público Privadas (APP) y Proyectos en Activos (PA) y se espera adjudicar por encima de US$ 3,000 millones en 17 proyectos en los últimos seis meses del año.

Luego de una meta de alrededor de US$ 8,000 millones, para el próximo, la expectativa de adjudicación con Proinversión sería mayor, refirió el titular del MEF.

“El próximo año queremos un poco duplicar ese monto, debemos estar entre US$ 14 a US$ 16 mil millones, porque cada vez aparecen nuevos proyectos más necesidades y yo creo que las oportunidades para invertir en el Perú se están ampliando también hay más interés de los inversionistas por invertir en el Perú”, precisó.

Brasil en APEC

Por otro lado, Arista comentó que el Gobierno decidió invitar al presidente de Brasil, Lula da Silva, a la próxima cubre del Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC).

“La Presidenta Dina Boluarte ha tenido la gentileza de invitar a Brasil a esta cumbre de la APEC que se va a desarrollar en noviembre. Como país organizador tenemos la facultad de tener dos o tres invitados adicionales a discreción que nosotros podamos elegir y uno de ellos es el presidente Lula de Brasil”, agregó.

