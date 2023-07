Sin embargo, la Asociación Peruana de Productores de Cacao (Appcacao) alertó que más allá de las lluvias que puedan afectar a esta producción, las plagas serán las que generen un mayor daño .

El gerente del gremio, Luis Mendoza, explicó a Gestión que en Perú esta anomalía climática supondrá lluvias que se concentrarán en las regiones del norte, como Tumbes y Piura, pero en estas regiones la producción de cacao no tiene una alta participación frente a toda la producción a nivel nacional.

C on la mayor humedad aparecerán hongos no solo en las regiones mencionadas , sino, en las demás regiones productoras de cacao: Cusco, San Martín, Ayacucho, Amazonas, Huánuco y Junín, que en conjunto representan más del 90% del total de la producción nacional, de acuerdo a datos del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

“A lo que se le debe prestar atención es a las plagas. Vamos a tener lluvias y cuando hay más temperatura y humedad los hongos se hacen presentes. Eso hace que cuando haya producción en el campo, esa producción se vea afectada y el cacao ya no servirá para la exportación. A nivel de la mayor área producción, el principal problema va a ser el tema de plagas, por eso necesitamos trabajar con el Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú (Senasa) para que nos ayude a resolver este problema”, apuntó.

Variación en la afectación por plagas

Mendoza señaló que según los análisis realizados, hasta el 30% de la producción de cacao es afectado por plagas. En números, dijo que si se cosecha 1,000 kilogramos de cacao, unos 300 kilogramos se verán afectados por las plagas.

Pese a ello, dijo que los especialistas de Senasa señalan que la afectación no llega ni al 4% pues realizan una metodología o una evaluación en un momento en el que, para Appcacao, no es la más adecuada.

“Nosotros evaluamos en base a la cosecha real en cambio el Senasa llega en un momento determinado, por ejemplo, en época de sequía o lluvias. Ahí realiza un muestreo y saca un porcentaje de daño de plaga distinto al de nosotros. Entonces no estamos en la misma línea”, detalló.

Al no haber una misma información, señaló, no se considera la existencia de un problema sanitario y no se interviene. Por eso, el gerente de Appcacao anotó que se encuentran abiertos a trabajar en conjunto con el Senasa para hallar una solución a favor de los productores afectados.

Otra dificultad: norma de la UE

Al problema del fenómeno de El Niño se suma otra dificultad, que aunque se presentará a fines del año 2024, ya genera preocupación desde ahora. Se trata de la entrada en vigencia de la norma de la Unión Europea (UE) -conformado por 27 países miembros- contra la deforestación mundial, la cual obliga a que los productos enviados a ese continente no procedan de tierras deforestadas ni ha provocado degradación forestal.

Al respecto, Mendoza consideró que demostrar que las hectáreas no hayan sido deforestadas implica realizar una serie de acciones, entre ellas, utilizar la georreferenciación.

Para ello, los productores deben tener un punto de georreferenciación en menos de cuatro hectáreas; o un polígono de georreferenciación, si es más de cuatro hectáreas. Levantar esta información representa un costo de US$ 80 por productor, dijo el representante de los cacaoteros. De igual manera, los productores deben demostrar la trazabilidad del producto y la titularidad de propiedad de las tierras.

“Los productores de cacao estamos dispersos y ante ello el Estado debe intervenir con una normativa donde se comprometa a hacer un levantamiento de información de todos los productores a nivel nacional y esto ayudaría a alimentar al padrón de productores que ahora está haciendo el Midagri”, apuntó.

Al respecto, el Viceministro de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego, Christian Barrantes, señaló a Gestión que se viene realizando un trabajo articulado con todos los ministerios para cumplir con la normativa y así se permita a los productores que todavía están en un proceso de adecuación, hacerlo de la manera más rápida y poder llegar a diciembre del 2024 con los productores articulándose al mercado de la Unión Europea.

“En cuanto a la parte normativa trabajamos para aclarar cuál va a ser el espacio agrícola, en trabajar medidas de tecnología para identificar los aspectos de deforestación. Por otro lado, tenemos un trabajo de acompañamiento a los productores para que puedan ir adecuándose y que puedan generar una producción más sostenible con el medio ambiente”, sostuvo.

El funcionario indicó que son más de 200,000 productores que vienen trabajando en las zonas de café y cacao vinculados al mercado de la Unión Europea y a los que se brindará el apoyo para adecuarse a la citada norma.

