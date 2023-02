En conversación con gestion.pe el Gerente Comercial de ManpowerGroup, Daniel Galdos, señala que la contratación de personal logístico tanto a nivel técnico como universitario se mantiene dinámico y continuará esa misma tendencia a futuro, tomando en cuenta que esta industria seguirá desarrollándose en el país .

Explica que en los próximos años se tendrá habilitado el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (Callao), lo que incrementará los envíos de carga a nivel internacional, así como el Megapuerto de Chancay (Huaral), lo que significará una oportunidad para aprovechar el sector agro, minería, textil, entre otros.

“Todas las empresas están mirando con mucha expectativa estos dos proyectos que dinamizarán diversos sectores, pero soportados por la logística”, apuntó.

De igual manera, se espera que el comercio electrónico registre un crecimiento de 21% hacia el año 2025, por lo que todas las cadenas logísticas tendrán que robustecerse contratando al perfil adecuado.

Perfiles digitales

Así, el ejecutivo dijo que a la fecha ha evolucionado la contratación de personal hacia nuevos perfiles asociados los procesos digitales, en línea con el proceso de transformación digital que ha tenido el sector logístico.

Precisa que este componente es requerido en la posición más operativa hasta en quien se encuentra a cargo de la gestión de los despachos.

“Es importante el uso de equipos, que el personal pueda usar por ejemplo un sistema de comando por voz para poder ubicar de manera más rápida los productos o hacer el packing mucho más rápido. También es el uso de plataformas de software, como el Warehouse Management (Sistema de gestión de almacenes). Esta plataforma ya es un estándar en todos los operadores logísticos, todas las personas que están involucradas, desde el conductor, debe conocerla a nivel usuario”, dijo.

A nivel de habilidades, indicó que el trabajo bajo presión es uno de los más importantes en este rubro. Y es que según refiere, hace unos años atrás si el usuario realizaba un pedido y llegaba 4 días después con un 95% de lo requerido, estaba conforme. En tanto, hoy el mínimo estándar es entregar un pedido en 24 horas al 100% de los productos requeridos.

“Esto hace que todas las áreas involucradas trabajen con mucha mayor presión, que se les exija mayor eficiencia, mayor agilidad, menor cantidad de retrocesos. Todas las personas que participan en la cadena logística de alguna manera tienen mayor presión que antes. Eso hace que se incremente el nivel de la dificultad para encontrar un buen talento y también genere de la misma manera mayor rotación”, sostuvo.

Crecimiento profesional y salarial

Por su parte, la Jefa Comercial y Comunicaciones del Instituto Peruano de Logística Aplicada (INLOG), Siagrid Arnaiz, señaló a gestion.pe que antes de la pandemia ya era complicado encontrar a un profesional técnico en logística y dicha coyuntura evidenció la necesidad de contar con ellos, debido a la importancia de las cadenas logísticas en cada una de las empresas.

Indica que -según un estudio de la firma PwC- en 10 años se necesitarán alrededor de 17 millones de profesionales técnicos en el área logística, lo que abre la oportunidad de desarrollar una línea de carrera dentro de la compañía y ascender a posiciones de mayor responsabilidad con mejore salarios.

Detalló que el egresado la carrera técnica de logística siempre empezará desde una base operativa o como asistente, en tanto el salario promedio en los profesionales técnicos variará -naturalmente- de acuerdo al puesto que accesa y al tamaño de la empresa, ya sea pequeña, mediana o grande.

Así, dijo que el salario promedio mensual de un egresado de la carrera de logística se ubica entre los S/ 1,025 y S/ 1,800; mientras que el de un analista, supervisor, coordinador y jefe de logística, varía entre S/ 2,500 y S/ 8,000.

“Después de una carrera técnica, para seguir escalando se debe seguir por un bachiller universitario y luego seguir actualizando y llegar a una maestría. Si bien un jefe de logística puede ganar S/ 8,000, si se sigue capacitando ese salario puede aumentar definitivamente. En la medida que el profesional va ascendiendo se pedirá ciertos estudios, al menos cursos para que pueda seguir avanzado en la compañía”, manifestó.

Arnaiz agregó que en esta industria debe haber mayor eficiencia debido a que el tiempo que toma cada proceso en toda la cadena logística se traduce en costos , por lo que el personal debe responder a este factor.

“Maximizar los tiempos, recepcionar los pedidos, definir las flotas y rutas adecuadas para poder transportar los productos, es todo un trabajo detrás. Al final todo se suma y entra a la operativa de los costos y lo que se busca es tener gente experta que pueda manejar esa competitividad”, afirmó.

Puestos sin distinción

Siguiendo esta línea, el Coordinador Académico de Cibertec, Edgard Vera, señala que -en efecto- en los últimos años se está viendo un incremento operacional en las empresas para poder reducir costos, por lo que necesitan trabajar de una manera más optima sus operaciones logísticas.

En diálogo con gestion.pe dijo que las empresas vienen requiriendo personal que hayan llevado cursos especializados y relacionados con las Tecnologías de la información y la Comunicación (TIC) para que puedan contratarlo.

“La logística se distribuye en transporte, almacenaje y en la movilización de carga dentro de los almacenes y muchas veces por ahorrarse costos estas operaciones no se desarrollan de manera óptima. Entonces, las empresas han visto necesario que en la actualidad un profesional en logística apoya muchísimo porque brinda la soluciones más efectivas para que se ahorren estos costos”, sostiene.

De igual manera, Vera señala que si bien años atrás era conocido que en el sector logístico primaba la presencia masculina -al requerir un mayor esfuerzo físico-, hoy en día ese panorama ha cambiado.

Así, dijo que actualmente los almacenes se están automatizando contando con equipos electrónicos y mecánicos que facilitan la labor de carga de productos, por lo que la fuerza del hombre ya no es requerida.

“Hoy no hablamos de un sistema logístico manual, hablamos de uno automatizado que hace que no sea necesario la fuerza de un varón, sino que también podamos contar con la inteligencia y habilidades de una mujer. En logística no es solo movimiento de carga, también es administración de recursos, provisionamiento y la mayoría de estas acciones se desarrollan en oficina. Hoy ya no hay ningún tipo de impedimento para que las mujeres puedan desempeñarse en logística”, recalcó.

De este modo, indicó que la oportunidad laboral en el sector logística es amplia, por lo que los futuros trabajadores podrán ocupar estos siguientes puestos en estas áreas:

Administración de cadena de suministro:

-Asistente de Gerencia

-Asistente administrativos

-Analista de Control de Gestión

-Asistente de Servicios Generales

-Analista de Control de Gestión

-Supervisor de Servicios generales

-Jefe Administrativo

-Jefe de Servicios Generales

Área de compra:

-Asistente de compra

-Operador de compra

-Analista de compra

- Jefe de compra

Área de distribución y transporte:

-Agente de carga

-Asistente de distribución y transporte

-Jefe de distribución

-Analista de distribución

-Supervisor de distribución

-Coordinador de distribución y despacho

-Líder de distribución

-Auxiliar de almacén

-Jefe de planeamiento y distribución

Área de almacenes e inventario:

-Auxiliar de almacén

-Supervisor de almacenes

-Supervisor de inventario

-Coordinador de inventario

-Jefe de inventario

-Auditor de inventario

-Coordinador de almacén

-Jefe de almacenes