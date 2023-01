Las empresas inmobiliarias y los call centers de Lima Metropolitana presentaron la mayor cantidad de trabajadores informales el año pasado, siendo los distritos de Miraflores, Surco, Ate y Cercado de Lima los que más fueron intervenidos, informó la Sunafil.

Luego de ejecutar 2,565 órdenes de inspección, unos 6,644 trabajadores que laboraban bajo la modalidad de locadores de servicios, fueron registrados en las planillas electrónicas para ingresar a la formalidad, detalló Frank Sanabria, supervisor inspector del grupo Perú Formal Urbano de Lima Metropolitana, de la Sunafil.

Los inspectores detectaron que las empresas dedicadas al sector inmobiliario y call centers emplearon, en su mayoría, ‘falsos trabajadores independientes’ o ‘falsos autónomos’, es decir, personal que trabajaba como locadores de servicios y otorgaban recibos por honorarios.

Si bien, recibían un salario y cumplían con todas las características del trabajo asignado (prestación personal, remuneración y subordinación), al no estar registrados en la planilla de su empleador, no tenían vínculo laboral, por lo tanto, no contaban con derechos laborales ni estaban inscritos en la Seguridad Social.

Estrategia de intervención

Perú Formal Urbano interviene las empresas que tienen más de 20 locadores y que representan una mayor cantidad en relación a los trabajadores que están registrados en la planilla.

Para corroborar la información se cotejan los registros brindados por la empresa con los datos de la Sunat y otras entidades. Posteriormente, se hace un seguimiento a la empresa a través del equipo de Inteligencia Territorial, con el objetivo de verificar que la compañía elegida para la inspección, se encuentre en funcionamiento.

En esa línea, se indicó que los operativos del grupo Perú Formal Urbano continuarán en distintas actividades económicas, con el objetivo detectar casos de informalidad laboral.

