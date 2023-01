Al respecto, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) informó a Gestión que, en lo que va del año, ya ha realizado 56 inspecciones para revisar si las empresas han utilizado contratos indebidos para la contratación de su personal.

El Contrato de Locación de Servicios es uno de los más utilizados para este tipo de infracción. Estos contratos generan una obligación de prestar un servicio determinado por un plazo fijo sin generar una relación laboral entre las partes.

Cabe indicar que estos casos no se tratan de informalidad, puesto que los trabajadores beneficiados por la actuación de Sunafil se encuentran en el mercado formal pero bajo contratos distintos a los que realmente les corresponden.

Multas impuestas

En estos primeros días del año, ya se emitieron 8 resoluciones de multa contra empresas infractoras, las cuales vienen sumando un total de S/88,660 por pagar por parte de las empresas implicadas.

Cabe indicar que el año pasado se emitieron 114 resoluciones en contra de empresas, equivalentes a S/2,027,647 de multas y se realizaron 655 acciones inspectivas relacionadas con este tema.

Por sector

De acuerdo con la entidad, en las inspecciones del 2022 se encontró que el sector donde más ocurría esta infracción laboral era en el de servicios inmobiliarios, empresariales y alquileres, donde se detectaron 114 casos.

Adicionalmente, hallaron 71 infracciones de este tipo en el sector de industria manufacturera, 63 en el sector financiero, 59 en el sector de transportes y almacenamiento y 56 en el sector de comercio al por mayor y menor.

Informalidad

Por otro lado, en el 2022 la Sunafil logró incorporar a 343,927 trabajadores en la planilla formal. 114,072 de ellos fueron incorporados como consecuencia del uso de la aplicación Verifica tu Chamba, mediante la cual los mismos trabajadores pueden revisar si se encuentran en la planilla de su empresa.

Cabe indicar que 76,818 de los usuarios beneficiados por el uso de la aplicación vinieron de Lima, mientras que las dos otras regiones con más uso fueron las de Piura y La Libertad.

Por actividad, el sector agrario es en el que se incorporaron a más trabajadores, con 35,656 integrados en la planilla. Por otro lado, 27,617 fueron formalizados en el sector de servicios, mientras que 10,063 fueron beneficiados en el sector construcción.

Prioridades

Según indica Juan Carlos Requejo, ex superintendente de la Sunafil, las inspecciones por desnaturalización de contratos se ven en función a las denuncias de los mismos trabajadores.

“El foco de la Sunafil en el momento que yo estuve a cargo era ubicar a los trabajadores que no estaban en planilla, aquellos que no están laborando bajo contratos desnaturalizados, sino que simplemente no están declarados”, señala.

El experto señala que en el caso de los trabajadores desnaturalizados, estos por lo menos cuentan con algo de cobertura, como es el seguro social y el aporte a la pensión, además de un grado de formalidad, por lo que la Sunafil siempre ha puesto más énfasis en los más desprotegidos y vulnerables.

“El rol central de la Sunafil es que la mayor cantidad de empresas se vean inducidas a declarar a la mayor cantidad de trabajadores en la planilla”, indica Requejo.