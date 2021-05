En tus últimas reuniones de trabajo recibes una serie de preguntas que no te son fáciles de responder. Uno de tus reportes directos quiere saber qué pasaría con el futuro de la empresa en caso el próximo gobierno resulte extremadamente radical, un colega cuestiona sobre si se deberían o no congelar la mayoría de los planes que tenían en la empresa para la mejora y crecimiento del negocio, mientras no saben cómo ajustar el presupuesto comercial para lo que queda del año.

Además, los clientes con pagos pendientes empiezan a pedir ampliaciones en plazos para no caer en morosidad, y otros difieren sus decisiones de compra. ¿Cómo priorizar las acciones de la empresa, de cara a esta nueva coyuntura? ¿Cómo hacer para mantener la calma en nuestros equipos y a la vez minimizar los riesgos?

La empresa y su propósito

Salvo que se trate de un consorcio o proyecto específico, las empresas no se constituyen con fecha de expiración y organizan las voluntades de personas para cumplir un propósito de manera continuada. Subsisten en el tiempo e, idealmente, dejan que pasen varias generaciones por ellas, adaptándose a diversos cambios.

La adversidad

La naturaleza intrínseca de la labor directiva tiene que ver con el manejo de la incertidumbre, tomar decisiones de todo calibre.

En crisis como las que se ven solo cada ciertas décadas, cuando la incertidumbre es mucho mayor y el futuro puede cambiar dramáticamente, nuestro juicio, memoria y control de impulsos pueden afectarse. Esto lleva a que tomemos malas decisiones y limitemos nuestras acciones, con evidentes impactos en la eficacia y el clima laboral.

Replantear la estrategia

Tocará revisar el último proceso de planeamiento estratégico de cara a lo que sabemos que hacemos en la empresa mejor que cualquier otro competidor y es relevante para el cliente.

Hágase estas preguntas: ¿Qué tan regulado es nuestro sector y qué tanto podrían cambiar esas condiciones? ¿Qué tanto nos afectaría un incremento en aranceles a las importaciones y el desconocimiento de los tratados de libre comercio? ¿Qué efectos tendrán los incrementos en la tasa de interés y la devaluación de la moneda? ¿Cómo competiremos con alta inflación? ¿Qué pasará con los ingresos de nuestros principales clientes y consumidores?

¿Qué tendencia tendrán los arrendamientos y el costo de las propiedades? ¿Qué pasará con los commodities? ¿Cómo competiremos en un mercado con mayor regulación laboral? ¿Cómo podríamos aprovechar mejor nuestras fortalezas para atenuar los nuevos riesgos?

Resiliencia

Dependiendo del sector en el competimos, el riesgo puede ser inclusive hacia la continuidad del negocio. Sin embargo, hay que pensar con la cabeza fría. Se trata de perseverar y enfocarse en lo que puede cambiar con su cabeza y manos.

EN CORTO