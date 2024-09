Muchas empresas de transporte dejaron de circular este jueves 26 de septiembre, en respuesta a la ola de criminalidad de la que vienen siendo víctimas. Con ello se vieron afectados millones de trabajadores que no tuvieron acceso a los servicios habituales de transporte y empleadores que tendrán que buscar la forma de dar continuidad a sus operaciones.

Ante este contexto que dificulta a los trabajadores transportarse de manera adecuada hacia sus centros de labores, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) emitió un comunicado exhortando a los empleadores a tomar una serie de medidas para contrarrestar estas dificultades.

“La primera de estas medidas recomienda priorizar el teletrabajo con el fin de proteger la integridad de los trabajadores ante los sucesos que se puedan desatar. La ley establece que esta herramienta existe para ser usada, justamente, cuando existan impedimentos para que el trabajador acuda a laborar presencialmente”, comentó el abogado laboralista Daniel Robles Ibazeta.

La segunda exhortación menciona la tolerancia de hasta cuatro horas en el horario de ingreso, por lo cual no podrán ser sancionados o amonestados en ninguna de sus formas aquellos trabajadores que ingresen en este lapso de tiempo.

“De acuerdo al MTPE, estará en potestad del empleador ponerse de acuerdo con el trabajador para compensar las horas no laboradas por el contratiempo en el traslado, según lo cual tendrá dos opciones: perdonar esas horas o no recuperarlas; o indicar el día y la hora en que se hará efectiva la devolución”, menciona el laboralista.

“Todo el contenido del comunicado apunta a recalcar que estas circunstancias son parte de un problema social en la que la voluntad del trabajador no tiene ninguna injerencia. Cualquier clase de amonestación o sanción hacia el trabajador, derivadas de este contexto, serán consideradas como actos de hostilidad laboral e interpretados por Sunafil como una infracción muy grave, sancionada con multas que van desde los 13 mil a 270 mil soles para empresas medianas y grandes; 3 mil a 39 mil para empresas pequeñas y 1,000 y 3,500 para microempresas”, explica Robles Ibazeta.

¿Qué puede hacer el trabajador si es amonestado pese a las recomendaciones del MTPE?

En primera instancia, el especialista recomienda realizar el descargo ante el empleador. “Siempre diremos que el trato directo con el empleador es lo mejor. Si agotada esa instancia, no se obtiene el retiro de la sanción, el siguiente paso será realizar la denunciar ante Sunafil”, indica Robles.

El abogado laboralista remarca que la ley laboral siempre pone por encima los principios de razonabilidad y proporcionalidad, siendo no razonable ni proporcional extender una amonestación a un trabajador que no puede llegar a tiempo a su centro de labores por una situación social que es ajena a su voluntad. “En un caso legal no prosperaría una sanción impuesta por el empleador en tales circunstancias y saldría adelante la posición del trabajador”, detalla Robles.