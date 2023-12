Para resolver estas dudas, Gestión conversó con la psicóloga Liliana Tuñoque de la Clínica Internacional, quien expresó que la Navidad es una época muy especial del año donde se juntan muchas emociones, recuerdos, vivencias, sensaciones de nostalgia por personas que ya no están, y eso genera una movilización de emociones que en algunas personas es difícil de afrontar y que puede estar relacionado con tendencia la depresión.

“Hay todo una conducta anti navideña como el fastidio, malestar, irritabilidad, enojo, pero esto es una forma de enmascarar aquella depresión interna que, ya que la persona podría estar sintiendo en esta época”, expresó.

¿Cómo puede influir el síndrome del Grinch en el ambiente laboral?

Para Tuñoque las actitudes y recepción de algunas personas que van en contra de la Navidad, sobre todo en estas fechas, puede ser muy perjudicial para el ambiente laboral, pero aquí se trata de ser empático y no críticos. “Conversar con el compañero y saber por qué está tomando esa actitud sería una buena iniciativa”, dijo.

“Hay un fastidio, un malestar, pues no quieren participar y si lo hacen es por obligación, entonces esto afecta al trabajo en equipo porque la persona no logra integrarse por completo a las actividades navideñas, tampoco las disfruta, inclusive no logran disimular su malestar”, mencionó.

“A la larga esto genera un ambiente desagradable, una situación incómoda para las personas, por eso es importante integrar al equipo, hacer actividades dinámicas grupales, prepararlos a lo largo del año para que cuando lleguen estas celebraciones todo sea natural y que el cierre del año sea agradable”, añadió.

¿La crisis financiera y social puede aflorar el síndrome del grinch?

Sabemos que en la actualidad, la coyuntura política y social que vivimos puede ser estresante para muchas personas, sobre todo en esta época de incertidumbre y crisis económica, y eso estaría generando que los cambios de humor cambien y se vuelvan más hostiles.

“El tema económico lamentablemente influye porque hay personas que de repente vienen arrastrando deudas o tienen pagos pendientes. Entonces no tienen tanta facilidad para participar de un amigo secreto o dar una cuota para los almuerzos navideños. Eso genera desmotivación porque tienen otras necesidades en su hogar”; acotó la licenciada.

“Esta situación también afecta y genera inestabilidad emocional, por eso siempre es importante dialogar con los compañeros, ser receptivos a lo que opinen y ser empáticos. Hay que entender que no todos tienen la misma disponibilidad. Es importante valorar que así sea poco lo que brinde esa persona para colaborar con la chocolatada, almuerzo, canasta, es de gran aporte para el resto”, detalló.

Síntomas del síndrome del Grinch

Liliana Tuñoque, licenciada en psicología, destacó que hay algunos síntomas que en esta temporada algunas personas pueden presentar que se relacionan al síndrome del grinch. Entre ellos están:

- Cólera

- Fácil irritabilidad

- Cansancio

- Desgano

- Poca colaboración

- Nostálgico

- Depresión

- Tristeza

- Falta de entusiasmo

¿Qué deben hacer las empresas?

La psicóloga explicó que para mantener un ambiente laboral sano, es importante que las empresas motiven a sus colaboradores, explicarles cuáles son las actividades que realizarán y cómo lo harán. Hacer entender que todo forma parte de la realización para fomentar las buenas costumbres dentro de la empresa. Para ello, es importante escuchar a los trabajadores y saber qué esperan para estas celebraciones.

¿Cómo superar el síndrome del grinch?

En este punto es necesario tener en cuenta que todo sentimiento es temporal, según remarcó la especialista, el síndrome del grinch puede superarse al reconocer que hay algunas sensaciones que no nos están haciendo bien. Por eso es importante conversar, dialogar y tratar de expresar lo que se siente.

1) Si en caso estás lejos de casa para Navidad, puedes conversar, hacer videollamadas con tu familia y pasar las fiestas junto a amigos.

2) Pasa más tiempo contigo mismo: relájate, entiende que tú también necesitas un espacio para ti.

3) Comparte con tus compañeros de trabajo: No significa que crees un lazo de amistad, pero sí de cordialidad, por eso es importante que converses con ellos, compartas actividades extra laborales.

4) Si te sientes muy sentido por problemas o situaciones, puedes llevar algunas terapias de relajación.

5) Si en caso hay problemas económicos, es mejor conversar en casa, sincerarte con los tuyos y anunciar que no podrás asumir ciertas compras navideñas.

6) No todo lo tomes personal: Es importante que comprendas que las personas no están en contra de ti o lo hacen para causarte molestias. Hay situaciones que deberás enfrentar con madurez y tranquilidad.

