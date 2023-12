A pocas semanas de la Navidad, en muchos centros laborales deciden jugar el tradicional “amigo secreto”. Esto consiste en entregar un regalo de manera incógnita a algún compañero que te tocó por sorteo.

La dinámica que es usada hace ya varios años, tiene sus pros y contra. Algunos no quedan muy satisfechos con el presente que reciben o simplemente no se asemeja a la cantidad económica que invirtieron para un regalo.

Ante esto, muchos se preguntan: ¿qué pasa si no quiero ser parte de esta celebración, si no deseo participar del “amigo secreto” o de alguna otra actividad que se realice dentro de la empresa donde laboro?

Gestión conversó con César Puntriano, abogado laboralista, quien manifestó que este tipo de actividades, si bien es cierto acercan a la empresa con los trabajadores y entre compañeros, genera un mejor clima laboral, lo cierto es que nadie puede obligar a ser parte de estas celebraciones si no lo quiere hacer.

¿Qué pasa si no quiero jugar al amigo secreto? Foto: Free pick

En pocas palabras, mencionó que tanto en el reglamento del Ministerio de Trabajo, como en la Sunafil, no existe algún punto que indique que se debe sancionar al trabajador por no participar en las dinámicas que la empresa realiza.

“Ese tipo de actividades como intercambio de regalos, amigos secretos, chocolatadas, en algunas empresas son promovidas por las áreas de gestión de talento. En otras empresas son iniciativas de un grupo de trabajadores, iniciativas absolutamente privadas que inclusive no deberían interferir el horario de trabajo”, explicó

“Si un trabajador no desea participar o no desea anotarse, no podría tener algún tipo de impacto en la continuidad laboral del trabajador. Básicamente, porque no nos encontramos ante un incumplimiento de obligaciones laborales, ni mucho menos ante la infracción al reglamento interno de trabajo”, dijo.

Ante esto, el letrado contó a detalle en qué momento sí se puede sancionar al colaborador por incumplimiento de sus obligaciones, a esto sumó llegar tarde, no cumplir con lo requerido, no manifiesta interés por realizar bien su trabajo, no cumple con el horario establecido, no cumple metas ni objetivos, entre otros factores.

Ambiente laboral

Para la psicóloga Carmen Arévalo, las actividades que se realizan en empresas como el amigo secreto, intercambio de regalo, chocolatadas, aniversarios, es una manera de unir al trabajador con sus compañeros que desempeñan labores a diario, el cual ayudará a crear un buen ambiente laboral y se “romperán los hielos”.

“La interacción entre compañeros que comparten una oficina, un espacio dentro de su horario de labores es importante porque se generan lazos, no necesariamente de amistad, pero sí de cordialidad, respeto y apoyo. Nunca está de más compartir con los compañeros y pasar un momento agradable”, dijo para nuestro medio.

¿Qué se suele regalar en el intercambio de regalo?

Esta tradición, que nace desde el siglo XIX, según los historiadores, tiene como finalidad entregar un regalo a alguien con el fin de sorprender a una persona. En la actualidad lo que muchos hacen es dar opciones de qué tipo de presentes quisieran recibir y así facilitarle la tarea al “amigo secreto”.

Por lo general se acostumbra a regalar libros, maquillaje, accesorios, agendas, aparatos tecnológicos, carteras, billeteras, perfumes, entre otros productos.

