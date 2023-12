Cada año, en el caso de las empresas más pequeñas, vemos pue refieren mantener el local abierto incluso a pocas horas antes de la medianoche, ya que en ese horario los clientes van a comprar regalos de último minuto y generan más ingresos. Sin embargo, no siempre los colaboradores están de acuerdo con estas medidas.

Modificación de horario a conveniencia de la empresa

Gestión conversó con Juan Valera, asociado senior encargado del Área Laboral y Migratoria en MOAR Abogados, para conocer si es factible la modificación de horarios en beneficio de las empresas.

“El empleador puede hacer modificaciones en el horario de trabajo sin alterar la cantidad de horas a la semana. Lo ideal es que en los contratos, por más que sea una facultad del empleador, se deje en claro de que él puede modificar los horarios de trabajo y los turnos a conveniencia”, comentó.

Valera agregó que “si el trabajador está incumpliendo con las jornadas del empleador: empieza a llegar tarde y no quiere respetar ese horario; se analizarán las faltas y se definirá si este puede ser despedido o se le descontará del sueldo”.

Por otro lado, María Ángela Vásquez, abogada laboralista y socia de Aguirre Abogados & Asesores, resalta que para modificar el horario, existe un procedimiento y en este se encuentra la comunicación al trabajador.

“Se le debe comunicar sobre el cambio y este debe informar si está de acuerdo o no. Si no está de acuerdo y el empleador hace la modificación, el trabajador puede acudir al Ministerio de Trabajo y presentar una queja indicando que no está de acuerdo con la nueva jornada establecida. La entidad terminará estableciendo si avala o no este cambio”; sin embargo, se debe tener en cuenta de que la respuesta tomará un plazo de tiempo y probablemente, sea pasando las fiestas.

Empleadores pueden modificar los horarios de trabajo a conveniencia de la empresa. Foto: Freepick

LEA TAMBIÉN: Frases para enviarle al amigo secreto o invisible y llenar de diversión el ambiente de la oficina

¿El trabajador puede obligar a trabajar horas extras en Navidad?

En este caso, Mariela Cchencho, abogada corporativa en TPC Group, indica que “los días feriados se tienen que respetar y la jornada laboral también, eso está establecido en el contrato de trabajo. Si el trabajador se queda más tiempo, las empresas tienen que prever pagar las horas extras, de lo contrario, podrían ser multados ante Sunafil en el caso de que un trabajador reclame y no se le esté respetando el pago de sus horas extras”.

¿Cómo se calcula este pago?, la especialista informa que si el trabajador labora horas extras, le corresponde un pago, pero si va a trabajar el 25 de diciembre, tiene que ser compensado por el feriado, por el trabajo que está realizando y una sobretasa del 100%. Es decir, como un triple pago por ese día que no está obligado a laborar.

No obstante, se debe tomar en cuenta de que “el colaborador no puede recibir una sanción porque no está obligado a trabajar horas extras. Si se aplica un despido, sería injustificado y le correspondería el pago de la indemnización porque no es causal que no acepte trabajar tiempo demás”, agrega María Ángela Vásquez.

Es importante resaltar que si la empresa no paga las horas extras del colaborador, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), cataloga esta acción como una falta grave y puede multarlas desde 0.5 de la UIT, hasta las 0.7 UIT.

Finalmente, Vásquez recomienda que para cualquier convenio sobre la jornada laboral se realice en un acuerdo escrito y firmado por ambas partes, sin coaccionar al trabajador y con el correspondiente pago de las horas extras. “Hay algunos empleadores que consideran tipos de bonificación por haber trabajado o vendido más en esas fechas. Lo ideal es no esperar a última hora y se pueda negociar con los trabajadores”.

Beneficios de trabajar en Navidad. Foto: Freepick

SOBRE EL AUTOR Fiorella Hokama Periodista. Bachiller en la Universidad San Martín de Porres con experiencia en medios digitales. Actualmente, me desempeño como Redactora Web en Gestión con gran interés en temas económicos y las finanzas.