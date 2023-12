Sin embargo, según indica Freddy Solano, titular de la entidad adscrita al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), para ello necesitan mayores recursos, tanto económicos como humanos.

La recesión se presenta también como una amenaza que podría acrecentar los niveles de informalidad, lo que complicaría más las operaciones de Sunafil. Por ello, Solano revela que están trabajando un paquete de proyectos de ley para fortalecer sus capacidades. Al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) le solicitarán más presupuesto también.

-A menos de mes para que acabe el 2023, ¿cuál es el estado actual de formalización de trabajadores en el año?

Este año hemos incorporado 316,519 a la planilla electrónica a través de las acciones de fiscalización. La meta al cierre del 2023 es 340 mil. Esperamos superarla largamente.

-¿Han identificado empresas formales, que cuentan con RUC, que tengan un porcentaje de trabajadores que no figuren en su planilla, lo que se conoce como “la informalidad dentro de la formalidad”?

Tenemos como 7 millones de empresas en el Perú. De ese grupo, 4 millones de personas en estas empresas son informales. Es la informalidad dentro de la formalidad. Hablamos de casi el 67% del total. Son personas que trabajan, pero no están en planilla, no se le pagan todos los beneficios correspondientes ni laboran en condiciones adecuadas según la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

-El porcentaje es alto, ¿qué responden las empresas cuando Sunafil les hace notar esto?

Muchas veces incumplen por desconocimiento. Los empleadores pueden solicitarnos capacitaciones para conocer los derechos laborales de sus empleados. Muchas veces también los trabajadores no quieren que el empleador les reconozca sus derechos. En algunos casos se les hacen descuentos por Impuesto a la Renta (IR) desde determinado margen y aquellos para el sistema pensionario. El trabajador busca recibir un sueldo líquido y ahí es donde nace esa “informalidad”. Hace falta consciencia sobre su importancia para una jubilación adecuada.

-Ahora estamos en recesión, ¿qué sectores y regiones están más expuestos ante el deterioro económico?

Aparte del comercio y la construcción, está la agricultura. Es donde está concentrado el empleo informal. Las regiones donde se tiene mayor incidencia son Lima Metropolitana, Piura, La Libertad y Puno. El régimen agrario es el más explotado a lo largo de las décadas en Perú. Por eso se sufren impasses con la recesión.

-¿Cuántas inspecciones y sanciones firmes ha impuesto Sunafil este año?

El Sistema de Inspección de Trabajo en el 2023 emitió 3,669 resoluciones de multa en segunda instancia por más de S/ 184,128. Las materias más infraccionadas son sobre remuneraciones y el incumplimiento de horarios de trabajo. Ahora que los empleadores deben pagar las gratificaciones hasta el 15 de diciembre, los trabajadores quedarán habilitados para gestionar alguna sanción administrativa.

-Ha recalcado que la Sunafil tiene un déficit de inspectores, ¿esas contrataciones dependen solamente de contar con más dinero?

La Organización Mundial del Trabajo (OIT) señala que necesitamos un promedio de 2,000 inspectores. Actualmente tenemos 782. Necesitamos incorporar 800, para eso necesitamos apoyo presupuestal desde el MEF.

-¿Le han hecho saber al MEF de ello?

Empezaremos a conversar en enero, les tocaremos la puerta para que escuchen nuestras demandas. Hasta 2022 teníamos recursos que provenían directamente de las multas. Con el Decreto Supremo 043-2022 el MEF nos limitó y no los podemos usar más. Estamos impulsando un proyecto que nos exceptúe de esa norma. No queremos que el MEF nos dé más dinero, sino que nos deje disponer de lo que obtenemos por fiscalizar.

No solo tenemos carencias operativas. Nos falta infraestructura. Sunafil no tiene un inmueble propio a pesar de haber nacido hace 10 años. También necesitamos renovar nuestra flota vehicular. Hay zonas geográficas de difícil acceso y no podemos exponer a nuestros inspectores a que vayan en camionetas que no cumplan con las especificaciones necesarias para la zona.

-Mientras llegan a un acuerdo con el MEF, ¿cuál es la estrategia para avanzar a pesar del déficit?

Nos apoyamos en la tecnología de la información. Tenemos ya dos aplicativos: “Verifica Tu Chamba”, donde cada trabajador puede verificar si está en planilla sin necesidad de una inspección previa. Y “Sunafil en tus Manos”, que consolida los servicios de la entidad entre normativa y consulta de trámites.

-¿Lanzarán más aplicativos de ese tipo entonces?

Estamos próximos a lanzar un chatbot que usa Inteligencia Artificial (IA) para poder atender a las trabajadoras del hogar que es un sector bastante maltratado por muchos empleadores. También vamos a lanzar un app en el primer trimestre del 2024: Elsa. Permitirá a los empleadores poder conformar sus comités de seguridad, salud y trabajo.

-Hace poco anunciaron que trabajan en un “Observatorio Iberoamericano de la Inspección del Trabajo”, ¿en qué consiste y cuál sería el beneficio para Perú?

Buscará concentrar todos los mecanismos, no solo sobre beneficios y derechos laborales, también índices sobre accidentes mortales. Pueden tomarse las estrategias útiles de otros países para hacer versiones peruanas. Por ejemplo, España ha reducido su informalidad cerca de 30%. Nos interesa saber cómo lo han hecho.

-¿Trabajan en otros proyectos de ley?

Impulsaremos un proyecto para fortalecer Sunafil con dos aristas importantes. Una de ellas responde a que se ejecuten las resoluciones de primera instancia de Sunafil. Así un trabajador podrá acudir a un juez para que este le exija al empleador que cumpla con pagar beneficios laborales como la CTS.

El otro es crear un sistema que permita determinar qué empleadores sancionados son reiterativos para que otras entidades del Estado conozcan quienes suelen incumplir derechos laborales. Podría servir incluso para las contrataciones del Estado y que no se les contrate.

-Aparte del DS 043-2022, ¿buscan excluirse de otras normas?

Sí. La Ley del Fortalecimiento del Sistema de Inspección del Trabajo dice que tenemos competencias temporales sobre las mypes que manejaban en su momento los gobiernos regionales. Queremos que sea un periodo definitivo. El plazo vence en 2026. Otro proyecto importante es aquel que busca que los trabajadores de Sunafil pasen del régimen CAS a Decreto Legislativo 728. El sustento está en nuestra ley de creación. Sin embargo, las contrataciones se hicieron por CAS y locadores. Queremos evitar cualquier tipo de discriminación y generar un ambiente adecuado de trabajo.

Empleadores deben evitar “sanciones absurdas”

Solano también se refirió a una resolución publicada en octubre por el Tribunal de Fiscalización Laboral (TFL) que señala que los empleadores deben pagar horas extras, aún si labor adicional no fue acordada con el trabajador.

“Queremos capacitarlos y conscientizarlos para que eviten posteriormente sanciones absurdas, solo por desconocimiento”, indicó el superintendente sobre el fallo.

Según Solano las empresas tienen la obligación de garantizar el buen estado físico y emocional de sus trabajadores incluso fuera del centro de laborales. “Hay que brindarle las condiciones de seguridad y salud adecuadas. Siempre tendrá responsabilidad sobre eso. Por eso importa la capacitación y contar con jefes de recursos humanos, ya sea en el sector público o privado”, explicó.

El superintendente recordó que el TFL inició funciones recién en 2021 con un sala. Sobre el fallo señalado, Solano aseguró que Sunafil ya lo venía resaltando en sus inspecciones. “Ya lo corregíamos, pero el tribunal lo ha puesto adecuadamente en la palestra para que el empleador tome consciencia y actúe diligentemente”, comentó.

