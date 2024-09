El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) informa que tiene disponible más de 150 puestos de trabajo formales que ofrecen reconocidas empresas en el marco de la Semana de Oportunidades Laborales.

Se trata de una iniciativa que busca integrar a más personas al mercado laboral pues tendrán la oportunidad de postular para ingresar a laborar a diversas empresas que operan en el Perú. Los seleccionados serán contratados e ingresarán a planilla, con todos los beneficios de ley.

De esta manera, el sector promueve la Semana de Oportunidades Laborales, como se detalla a continuación:

Jueves de Chamba

Dirigido al público en general en los puestos de reponedores (as), cajeros (as), operarios (as) de producción (as), auxiliar de almacén para las empresas Vivanda y Andina Alimentos.

Fecha : Jueves 05 de setiembre de 2024

: Jueves 05 de setiembre de 2024 Hora : 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

: 9:00 a.m. a 1:00 p.m. Lugar: Centro de Empleo de Lima Metropolitana, en la Av. Salaverry N° 655 – Jesús María.

LEA TAMBIÉN: Rendimiento deficiente de un trabajador no siempre es causal de despido

Convocatoria Masiva:

Se ofrecerán vacantes como operarios (as) de producción para la empresa Nestlé

Fecha : Viernes 06 de setiembre de 2024

: Viernes 06 de setiembre de 2024 Hora : 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

: 9:00 a.m. a 1:00 p.m. Lugar: Centro de Empleo de Lima Metropolitana, en la Av. Salaverry N° 655 – Jesús María.

Los interesados en participar en estas convocatorias deberán llevar su Curriculum Vitae (CV) actualizado y el Documento Nacional de Identidad (DNI).