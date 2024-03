El año pasado se perdieron 198,400 puestos de trabajo de jóvenes menores de 25 años, según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), a ello se suma que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) advierte problemas de contratación. Para el titular del MTPE, Daniel Maurate, esto se debe a un problema estructural en la inadecuación ocupacional.

Durante su presentación en la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República, el ministro reiteró que entre 6 a 7 de cada 10 jóvenes que terminan el colegio no consiguen trabajo en lo que han estudiado y se emplean en otras ocupaciones, mayormente informales.

“Hay un problema de contratación de jóvenes muy duro. Lamentablemente la brecha en vez de cerrarse se ha abierto más, en el 2016 teníamos una inadecuación ocupacional de casi 62% y en el 2022 ha sido casi 66%”, dijo en el Congreso.

Maurate reiteró que gran parte de la razón por la cual los jóvenes no consiguen trabajo es porque han estudiado carreras que no tienen demanda o no tienen retorno, es decir, que no les pagan suficientemente bien para quedarse en la carrera.

Por ello, el ministro afirmó que están impulsando la plataforma “Mi carrera”, que permite que los jóvenes conozcan cuáles son las carreras con mayores demandas y sueldos.

El titular del MTPE afirmó que una buena elección de carrera por parte de los jóvenes influye en la economía y las condiciones del mercado laboral del país.

“Si todos los jóvenes comienzan a escoger bien sus carreras, la inadecuación ocupacional va a bajar, va a haber menos jóvenes que han terminado carreras y no consiguen trabajo y, vamos a hacer nuestro capital humano más productivo, que va a impactar también en la productividad en las empresas , y en consecuencia puede abrir más espacios laborales y mejores condiciones de trabajo”, sostuvo.

Además, Maurate señaló que también se deberían tener en cuenta las carreras técnicas pues en algunos casos pagan el doble o cuatro veces más que las carreras universitarias, por lo que “si los jóvenes escogen una carrera técnica que remunera bien, en pocos años de estudio, 3 años, pueden conseguir mejor empleo que los que van a la universidad”.

