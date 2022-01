De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el 80% de la oferta laboral en el Perú está dirigida a especialistas técnicos.

En ese sentido, el instituto Certus elaboró una lista de profesiones técnicas que demandan las empresas en la actualidad, con base en la última Planilla Electrónica publicada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

Guillermo Sánchez, director general del instituto Certus, detalló las cinco carreras técnicas más demandadas y el sueldo en promedio que ofrecen las empresas.

- Telecomunicaciones y Desarrollo de Software. Estos profesionales diseñan, desarrollan, prueban, implementan y mejoran software para la transformación digital de una empresa, basándose en un sólido conocimiento de la programación y redes informáticas. La remuneración puede alcanzar los S/ 2,500.

- Ciencias de la computación: Esta carrera técnica prepara a profesionales que planifican, analizan, diseñan, programan e implementan sistemas de información con el fin de incrementar la productividad en la gestión de una organización. La remuneración puede alcanzar los S/ 3,400.

- Diseño Gráfico Digital: A través de la creatividad, logran persuadir a los consumidores con diseños impactantes, campañas publicitarias, avisos de prensa, publicidad directa, entre otros. La remuneración puede alcanzar los S/2,600.

- Marketing: Los especialistas en marketing son capaces de diseñar y vender productos o servicios según las necesidades de los consumidores. Además, a través de las nuevas herramientas digitales, pueden desarrollar su actividad en mercados nacionales e internacionales. La remuneración puede alcanzar los S/ 2,800.

- Administración: Son profesionales que desarrollan, administran y guían hacia el cumplimiento de objetivos a una empresa, negocio o proyecto. Utilizan, de manera responsable, herramientas digitales y metodologías ágiles con creatividad para la innovación. La remuneración puede alcanzar los S/ 2,600.

Digitales

Para Alonso Rojas, docente de la carrera de diseño de videojuegos de Cibertec, a nivel micro o local, los profesionales más solicitados son los programadores.

“Esto debido a que en nuestro mercado son mucho más compatibles con puestos de tecnología que implican el manejo de grandes bases de datos por mencionar un ejemplo”, dijo a gestion.pe.

“Adicionalmente, tienes a los artistas, quienes son las personas que trabajan realizando imágenes, modelados en 2D, 3D o un concept art”, agregó.

Mientras que para el mercado internacional los más demandados son in designers o productores, “ya que se consideran como puestos muy importantes para llevar una correcta gestión de un proyecto”.

“A nivel local, los in designers aún faltan madurar, pues las mismas organizaciones no son muy conscientes aún sobre la importancia de la cultura de la administración de tiempos, pero considero que no es más que un proceso de maduración del mismo mercado interno”, comentó Rojas.

¿Qué y dónde estudiar?

Casilda Güell, decana de OBS Business School, señala que cada uno debe analizar sus objetivos personales y profesionales.

En ese sentido, refiere que es necesario que el aspirante se autoevalúe y trabaje todas sus fortalezas y debilidades, entorno a sus metas o proyectos de vida.

Tan importante como optar por una carrera es elegir la casa de estudios. Por ello, Güell recomienda analizar la propuesta pedagógica de la oferta de los estudios superiores, incluso, online y las instituciones internacionales o partners académicos que avalan su propuesta.

Asimismo, señala que es relevante verificar si los programas de la institución cuentan con acreditaciones o están incluidos en rankings internacionales que garantizan una alta calidad de los programas.

En su opinión, las carreras con mayor demanda están ligadas con el entorno digital e ingenierías, entre ellas:

Master en Project Management.

Master en Dirección de Producción y Mejora de Procesos Industriales.

Master en Marketing Digital, Growth Hacking y eCommerce.

“Los programas relacionados con el sector de tecnologías de la información son los de mayor proyección de crecimiento a nivel mundial. La implementación de tecnologías como la inteligencia artificial, el internet de las cosas y la constante digitalización de las diferentes industrias y sectores hace que profesionales formados en este campo sean altamente demandados”, resaltó.

