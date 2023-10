Kumordzie cree que los candidatos de carrera temprana a menudo tienen una ventaja sobre los más experimentados. ¿Por qué? Porque al comienzo de su carrera, es poco probable que haya encontrado un nicho de mercado. “Un candidato más experimentado podría decir: ‘Soy ingeniero de front-end, no hago todo’”, explicó Kumordzie.

“Especialmente en los primeros días, gran parte del trabajo realizado en las startups requiere generalistas, por lo que puede ser bueno no tener mucha experiencia”. El truco, dice, consiste en demostrar que está dispuesto a hacer todo lo necesario para hacer crecer la empresa. “Su falta de experiencia tiene que ir acompañada de hambre y voluntad de aprender”.

Demuestre que cree en la misión y los valores de la empresa.

Incluso más que en las empresas establecidas, las startups quieren saber que usted tiene afinidad con su misión, su producto o servicio y sus valores. Eso fue algo que Michael Broughton evaluó cuando comenzó a ocupar los primeros puestos en su startup Altro, una aplicación que ayuda a los usuarios a mejorar su puntaje crediticio.

“Nuestras primeras 10 contrataciones fueron personas que tenían una historia personal que demostraba que estaban conectados con lo que estábamos haciendo”, dijo. “Sabíamos que, a pesar de los altibajos, iban a estar allí porque creían en la misión”.

Si bien tener una conexión personal con la misión de una empresa es valioso, tampoco es una necesidad. Pero debe poder demostrar que comprende por qué su producto o servicio es necesario y por qué, por tanto, cree que tiene buenas posibilidades de éxito.

Ese fue el caso de Ana Harris-Padley, vicepresidenta de personal de Houzz, una herramienta de diseño y renovación de viviendas. “Cuando me encontré con Houzz, mi marido y yo acabábamos de terminar de renovar nuestro baño. Me di cuenta de que habría sido muy útil para nosotros y que existe una necesidad real en el mercado para esto”, me explicó. “Realmente necesitas estar convencido de lo que está haciendo la startup”.

Venga con mentalidad emprendedora

Las empresas establecidas contratan personas para trabajos con funciones y responsabilidades claras. Tienen KPIs y procesos.

Las startups, al menos al principio, rara vez tienen algo de eso. Más a menudo, construirá el avión mientras lo pilota, y la única forma de asegurarse de no estrellarse y quemarse es tener la misma mentalidad empresarial que el equipo fundador.

Durante una entrevista, debe demostrar las formas en que está motivado, según Kenji Porter, jefe de talento de la startup Standard AI. “El mayor determinante de si alguien tendrá éxito en una startup es si está intrínsecamente motivado”, me dijo. “Piense por qué se levanta por la mañana: ¿es porque su jefe le va a gritar si llega tarde? ¿O es porque quiere hacer algo increíble hoy?”

Por Kevin Grice