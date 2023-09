Sin embargo, el trabajo no tiene por qué ser así. De hecho, nada nos impide hacer que las tareas aburridas parezcan divertidas, según Greg McKeown, el aclamado autor de “Essentialism” y “Effortless”.

McKeown cree que hay cosas que podemos hacer para alegrar casi cualquier actividad, especialmente las que parecen laboriosas. Su prueba de concepto quizá se demuestre mejor a través de sus hijos. “Mi familia tiene rituales en torno a comer juntos”, dijo. “Pero después de cenar, mis hijos son como ninjas. No sólo desaparecen, sino que lo hacen silenciosamente. Tienen muy buenas excusas una vez que intento llevarlos a la cocina para ayudar a limpiar”.

McKeown pensó en cómo podría hacer que esta tarea fuera divertida. La solución llegó en forma de música de Disney. Comenzó a tocar clásicos como Under the Sea y Be Our Guest durante el tiempo de limpieza. Ahora, su familia realmente disfruta del ritual porque implica bailar y cantar. Una tarea que alguna vez fue tediosa se ha transformado en una experiencia de unión energizante.

Cualquiera que sea su tarea, y por difícil o aburrida que pueda encontrarla, sepa que un poco de creatividad puede transformar incluso las responsabilidades más mundanas en momentos de alegría. Todo lo que tiene que hacer es tomar su trabajo más aburrido y combinarlo con algo más estimulante.

He aquí cómo empezar.

Piense en una tarea que tenga que hacer con regularidad y que le parezca increíblemente aburrida. A continuación, piense en algo que realmente disfrute y que pueda combinar con esta actividad. Estos son algunos ejemplos:

Escuche su música favorita mientras responde correos electrónicos .

. ¿Hoy hará demasiadas llamadas telefónicas? ¿Puede hacerlo más agradable trabajando desde su cafetería favorita o desde un espacio al aire libre con una bonita vista?

Cuando trabaje en un informe difícil, ¿podría recompensarse con mini descansos regulares cada hora para caminar alrededor de la cuadra y terminar su podcast favorito?

Si tiene que introducir datos tediosos, conviértalo en una carrera contrarreloj para batir su propio récord o competir con sus compañeros de trabajo. ¡El perdedor les compra café a todos!

Si tiene que hacer una investigación aburrida, dese permiso para sumergirse en madrigueras interesantes cada 20 o 30 minutos.

Convierta sus reuniones semanales de actualización de estado en una reunión ambulante para que todos puedan tomar un poco de aire fresco mientras trabajan.

Si tiene que viajar mucho tiempo para asistir a reuniones, póngase al día con amigos o familiares mediante una llamada.

¿Necesita enviar 300 invitaciones físicas para el evento de fin de año? Combine la actividad con una película que haya querido ver.

Empiece a combinar constantemente el trabajo aburrido con algo que lo haga más agradable. Si hace esto con suficiente frecuencia, es posible que comience a esperar con ansias la actividad que alguna vez sintió como si le estuviera quitando la vida.

No se agote con tareas aburridas. Utilice estos consejos para hacer pequeños ajustes en su lista de tareas pendientes y traer más alegría a su día a día. Su calidad de vida, en el trabajo y en casa, puede mejorar más de lo que puede imaginar.

Por Amantha Imber