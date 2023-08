El gigante de Wall Street se está embarcando en un nuevo esfuerzo para hacer cumplir su política de trabajar desde la oficina cinco días a la semana. Aunque la mayoría de los empleados que generan ingresos han regresado a tiempo completo, los altos directivos se han sentido frustrados por la renuencia del personal de otros grupos que constituyen una parte importante de su fuerza laboral.

“Aunque existe flexibilidad cuando es necesario, simplemente estamos recordando a nuestros empleados nuestra política actual”, señaló en un comunicado la jefa de recursos humanos, Jacqueline Arthur. “Hemos seguido alentando a los empleados a trabajar en la oficina cinco días a la semana”.

Empresas como Citigroup Inc. y JPMorgan Chase & Co. han estado haciendo un seguimiento de la asistencia e instando a los gerentes a hacer cumplir sus directrices de trabajar tres días a la semana a muchos empleados. En Citigroup, se comunicó recientemente a los empleados que podrían enfrentar consecuencias si no cumplían las políticas de asistencia, lo que podría afectar su salario. En abril, JPMorgan comunicó a sus empleados que se esperaba que los directores generales se desplazaran a la oficina todos los días de la semana laboral.

El nuevo esfuerzo de Goldman demuestra que más de tres años después de que la pandemia enviara a casa a gran parte del sector, incluso las empresas más deseosas de volver a llenar sus torres están teniendo que engatusar a los trabajadores para que retomen sus antiguas costumbres. Esa tensión puede sentirse en todo el mundo empresarial estadounidenses, ya que muchas grandes empresas se enfrentan al desafío de aplicar políticas más estrictas.

Según datos de Kastle Systems, a principios de agosto la asistencia era inferior a la mitad de los niveles anteriores a la crisis del covid en 10 de los mayores distritos empresariales de Estados Unidos. Esta cifra se mantiene prácticamente sin cambios en comparación con el inicio de 2023.