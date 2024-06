Sin embargo, la encuesta también revela que un 18% de las empresas aún no cuenta con una política de DEI, aunque un 13.5% planea implementarla en el corto o mediano plazo. Este dato subraya la creciente conciencia y compromiso en el ámbito empresarial hacia la inclusión y la equidad, entre las 89 grandes empresas encuestadas.

Fabiola Maza, la abogada de Vinatea & Toyama, indicó que uno de los puntos más relevantes es que el 4.5% de empresas encuestadas no tiene una política y no hay trabajo previo en términos de inclusión. “A veces hay muchas dificultades para un líder de implementar estas políticas, la principal es que a veces no hay claridad por dónde empezar”, comenta.

A pesar de los avances, algunas las empresas aún no cuentan con una política de DEI. Entre las razones más citadas se encuentran la falta de claridad sobre las acciones a implementar (63%) y la falta de sensibilización y capacitación (50%). La ausencia de un marco legal claro también puede ser un obstáculo, generando preocupaciones sobre la conformidad con la ley.

Enfoques predominantes en DEI

La mayoría de las empresas que han adoptado políticas de DEI incluyen la equidad de género como uno de sus enfoques principales (96.7%). Además, se consideran otras variables como discapacidad (83.6%), interculturalidad (72.1%), edad (60.7%), y comunidad LGTBI+ (60.7%) y de religión (4.9%).

El estudio destaca que la gestión de las políticas de DEI recae principalmente en las gerencias de recursos humanos, con solo un 56% de las empresas habiendo conformado un Comité de DEI. La creación de estos comités es crucial para asegurar la transversalidad y sostenibilidad de las políticas de DEI, permitiendo la integración de diversas áreas y funciones dentro de la organización.

Otro dato relevante es el grado de integración de los objetivos DEI en la estructura organizacional. Solo un 39% de las empresas con políticas de DEI cuenta con objetivos transversales en más de una gerencia.

Además, aunque el 66% de las empresas manifiesta tener un plan estratégico en DEI, solo el 48% ha incluido estos temas en la agenda del Directorio.

Procesos internos

La encuesta revela que el 95% de las empresas con políticas Diversidad, Equidad e Inclusión ha integrado este enfoque en sus procesos de selección y reclutamiento, mostrando un esfuerzo significativo por eliminar barreras de acceso al empleo. Sin embargo, solo el 59% ha implementado un enfoque inclusivo en sus planes de capacitación, lo cual es fundamental para la sensibilización y transformación de la cultura organizacional.

Es notable que solo el 16% de las empresas ha incorporado ajustes razonables en los espacios de trabajo y un 61% ha aplicado un enfoque DEI en sus planes de compensaciones y beneficios, áreas estrechamente vinculadas al cumplimiento de obligaciones legales.

El informe precisa que la diversidad es una realidad que garantiza que los espacios de trabajo sean seguros, trae talentos jóvenes y genera procesos de innovación.

“Los empleadores en general ya están implementando estas estrategias. El tema de diversidad no es solo un plus, es un estándar del mercado. Si una empresa quiere ser líder en su sector o competitiva, defiinitivamente, contar con DEI es un mínimo. Eso hace que incluso las pequeñas o medianas empresas tengan mínimas prácticas si quieren competir a ese nivel”, comentó Maza.

Beneficios y buenas prácticas

La encuesta revela que quienes cuentan con una política de DEI en sus organizaciones vienen implementando diversos beneficios y prácticas dirigidas a determinados colectivos. Por ejemplo, el 87% de encuestadas tiene una política de prevención y atención del hostigamiento sexual, mientras que el 74% tiene una política salarial de género.

En tanto, el 33% de las organizaciones tiene seguro médico para parejas del mismo sexo/género y el 20% tiene un procedimiento de licencias de maternidad o paternidad para familias homoparentales. Más abajo en la línea, solo el 15% de empresas reconoce a sus empleados con sus nombres sociales y a penas el 11% tiene beneficios de acompañamiento en procesos de transición de género.

Finalmente, solo el 43% de encuestados tiene programas de inserción para personas con discapacidad.

LEA TAMBIÉN: Crean grupo de trabajo para la mitigación de emisiones generadas por el transporte urbano

SOBRE EL AUTOR Mariana Ruiz Mariano Subeditora de Economía. Licenciada en Economía (Esan), con estudios de maestría en Ciencia Política y Relaciones Internacionales (PUCP). Tengo siete años analizando la coyuntura y economía nacional.