El caso inició en el 2018, cuando una sentencia en primera instancia declaró fundada la demanda del trabajador, el cual buscaba el reconocimiento del vínculo laboral y pago de beneficios. La sentencia fue ratificada el 2020 en segunda instancia judicial y ahora este año ocurrió lo mismo al máximo nivel de la Corte Suprema.

Pero lo que ha llamado la atención de la resolución emitida por la Corte Suprema es que en uno de sus considerandos establece los requisitos para que una empresa realice la tercerización, siguiendo el criterio fijado en el cuestionado Decreto Supremo N°001-2022-TR. Es decir, que solo se permita la tercerización cuando las actividades del trabajador no formen parte del núcleo del negocio .

La Corte Suprema señala que uno de los requisitos para la realización de la tercerización laboral, será que el trabajador tercerizado deberá “tener funciones o actividades de una parte del ciclo productivo; siempre y cuando no estén circunscritas a la actividad principal de la empresa (empresa principal)” , señala la resolución de la Corte Suprema emitida en marzo de este año pero recién publicada el pasado 9 de septiembre (Casación N° 2201-2021 La Libertad).

“De esta forma, la Corte Suprema muestra que está de acuerdo con el sentido de la norma del 2022, aún cuando su resolución no menciona ese decreto, debido a que el caso resuelto inició antes de la publicación del decreto del 2022″, señaló Jaime Cuzquén, associate partner del área laboral de EY Perú.

El especialista refirió que lo resuelto por la Corte Suprema ha generado una fuerte preocupación en el ámbito empresarial, pues si bien no es vinculante, es un criterio de referencia para los jueces de primera y segunda instancia, al momento de revisar casos similares.

“Es un criterio que la Corte está difundiendo y creo es una gran amenaza para la tercerización. Tenemos clientes (empresas) que han visto en esta casación una amenaza no solo para sus casos específicos en trámite, sino en general para el futuro de la tercerización de servicios”, subrayó.

Cuzquén recordó que si bien las empresas ya no sufren una fiscalización de la Sunafil sobre la tercerización con los criterios del decreto del 2022, pues el Indecopi en el 2023 declaró a esa norma como barrera burocrática ilegal, el cuestionado decreto sigue vigente, por lo que existe el riesgo de que se utilice a nivel judicial, en los casos de demandas de los trabajadores. O más aún, existe la posibilidad de que el decreto del 2022 no sea mencionado por un juez, pero sí el criterio que estableció, tal como ha ocurrido en el caso relatado en esta nota.

Para evitar ello, una acción popular busca derogar el decreto del 2022. “La Corte Suprema va a resolver la acción popular en última instancia. Preocupa que con esta resolución haya dado una especie de adelanto de opinión sobre lo que interpreta como tercerización de servicios. Esperemos que este año se resuelva la acción popular y se determine la inconstitucionalidad del decreto del 2022″, señaló Cuzquén.

En ello coincidió Brigham Young, director del área laboral de la firma de auditoría Ecovis Perú. “La tercerización solo debería prohibirse cuando es fraudulenta o se estén vulnerando derechos. Por ejemplo, cuando una empresa se crea y tiene un solo cliente, para no pagar utilidades a los trabajadores o que no puedan acceder a un sindicato”, subrayó.

Asimismo, Young espera que para otros casos, los jueces no utilicen el reciente criterio señalado por la Corte Suprema, pues se restringe injustificadamente la tercerización. “Al no ser de observancia obligatoria, la resolución de la Corte Suprema no es un precedente que tenga que ser resuelto de la misma forma para casos similares”, remarcó.

