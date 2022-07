Hoy ser youtuber o influencer se ha convertido en un trabajo en el que se gana ya por los ingresos que le generan las plataformas y/o por lo que le pagan por campañas, señala Leticia Piscoya, especialista de contenido y marketing digital.

“Por mucho tiempo se consideraba compartir contenido como un hobby y no se le daba la relevancia que amerita; no solo se trata de grabar videos graciosos o hacer podcasts, sino que hay toda una producción detrás, incluso en aquellos videos que parecen muy espontáneo”, señaló.

Al haberse convertido en una industria que genera altos ingresos, la Sunat ha pedido a los influencers y youtubers peruanos que empiecen a declarar sus ingresos y paguen sus impuestos por concepto de publicidad y auspicios que realicen en sus canales y plataformas.

Para la entidad, los influencers realizan actividad empresarial, por lo que generan renta de tercera categoría, gravada con una tasa de hasta 29.5%. Sin embargo, aquellos que recién estén empezando sus actividades y no las realizan de manera habitual solo están obligados a pagar el Impuesto a la Renta de cuarta categoría (como independiente), sujeto a una tasa de 8%.

LEA TAMBIÉN: Peruanos generan más contenido en Tik Tok a nivel Latinoamérica

Las redes de mayor exposición

Renata Casalino, country manager Fluvip Perú, comentó a gestion.pe que TikTok y YouTube son las redes sociales que han generado mayor crecimiento en el último año.

“TikTok la plataforma de entretenimiento más popular de este tiempo ha generado que más peruanos empiecen a figurar con mucho enfoque, esfuerzo y dedicación en la generación de contenidos. Ambas redes sociales son muy atractivas tanto para las audiencias como para las marcas anunciantes”, dijo.

¿Por qué las empresas contratan youtubers o influencers en sus campañas? La influencia de un comentario positivo puede impactar la percepción de los usuarios a favor de las organizaciones.

Datos de la encuesta de BrightLocal revelan que el 50% de los clientes realizará alguna acción luego de leer una reseña positiva, por lo que es necesario contar con voceros que den opiniones favorables y logren cambiar las impresiones negativas de los usuarios causadas por dificultades organizacionales.

Por partida doble

De acuerdo con la Sunat, los influencers, youtubers y streamers reciben dinero de tres fuentes, principalmente. La primera de estas es mediante auspiciadores directos, quienes les pagan para que muestren sus productos en sus canales, historias o contenido que produzcan.

Su segunda fuente principal de ingresos son los pagos realizados por las propias plataformas en las que operan, como YouTube, Twitch u otra. Dichas páginas muestran publicidad pagada en los videos de los influencers, de ahí la página le da al creador de contenido una porción del dinero recibido por esta al contratar con el anunciante.

La tercera fuente de dinero más importante de este sector son las donaciones de sus seguidores, las cuales usualmente se realizan mediante páginas especializadas como “Patreon”. Actualmente, no existe un impuesto que grave las donaciones, por lo que dicha fuente de renta no podría ser tocada por la Sunat.

Casalino señala que hay distintas maneras creativas de generar ingresos por las redes sociales y plataformas de comunicación.

Desde videos promocionales con la venta de artículos, hasta la generación de un canal que podría ser la más representativa a través del desarrollo de comunidades y por la venta de suscripciones, incluso por la publicidad colocada que se publican en los canales.

“La influencia es un factor potentemente motivador a la hora de tomar una decisión de compra. En Perú cada día son más industrias las que usan líderes de opinión en sus estrategias de comunicación”, menciona Casalino.

“Consumo masivo, retail, telecomunicaciones, educación, belleza y cuidado personal son algunas de las que más frecuentemente activan este nuevo medio”, indicó la ejecutiva de la empresa de influencer marketing.

Sin embargo, el presupuesto que destine una empresa estará en función del tamaño de la comunidad de un youtuber/influencer, las métricas que obtienen, características cualitativas obtenidas de resultados cuantitativos son algunos de los puntos considerados en un análisis de tarifas.

Leticia Piscoya señala -a modo de ejemplo- que por campañas de cuatro semanas con influencers que son presentadores de TV (personajes públicos o actores), sus honorarios han variado y ahora están entre los S/ 15,000 y S/ 25,000. “Para campañas cortas podemos hablar de US$ 1,000 o US$ 3,000 (…) pero para posteos, muy específicos puede ir desde los US$ 200″.

“Sin embargo, una recomendación que damos a los clientes es elegir bien con qué influencer trabajar; pedir sus estadísticas y la cantidad de interacción que tienen en su comunidad. Pasa que algunos influencers tienen comunidades de cinco millones, pero tienen poca interacción, lo que se hace sospechoso, porque es común en este medio que haya gente que compre seguidores”, comentó.

LEA TAMBIÉN:

TikTok comenzará a restringir videos por edades

Estos perfiles demandan empresas tecnológicas como Google, LinkedIn o Facebook

El atractivo de Twitter para las marcas, aun cuando Musk propone nuevas formas para monetizarla

Las redes sociales preferidas por la generación con mayor comportamiento dual: los centennials

Twitch en Perú, ¿por qué las marcas encuentran en la plataforma una inversión rentable?

Los 18 años de Facebook llega con la caída en número de usuarios y la apuesta en el Metaverso