Los agroexportadores peruanos se pusieron como meta en el 2022 alcanzar los US$ 10,000 millones y aunque parecía imposible debido a las protestas sociales, que se suscitaron en el último tramo del año, Perú finalmente superó los US$ 10,421 millones de acuerdo al reporte oficial del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

Los envíos de productos no tradicionales volvieron a ser las estrellas, totalizando US$ 9,080 millones. Los principales productos del ranking agroexportador en ese periodo fueron: arándanos rojos frescos US$ 1,364 millones; uvas frescas US$ 1,364 millones, paltas US$ 895 millones y espárragos frescos o refrigerados US$ 372 millones.

Respecto a las exportaciones agrarias tradicionales alcanzaron los US$ 1,340 millones, cifra que significó un aumento de 58.9% respecto a lo registrado en 2021, debido a las mayores exportaciones registradas de café sin tostar sin descafeinar por US$ 1,221 millones (91.1% de participación), cifra récord que no se registraba en este producto desde el 2012 cuando se presentó problemas por la presencia de la roya amarilla; los azúcares de caña o remolacha refinados por US$ 72 millones (5.4% de participación), los demás azúcares de caña por US$ 11 millones (0.8% de participación).

Pese al panorama positivo, algunos productos terminaron con cifras en rojo . Uno de ellos, el banano orgánico, uno de los principales cultivos de la zona norte del Perú, que se siembra de manera orgánica cuya producción y envíos ya registraban una caída desde inicios del año debido a la guerra Rusia-Ucrania y al exigente y competitivo mercado internacional.

Las paltas frescas, mangos frescos así como el espárrago también registraron una contracción en el valor de los envíos.

Fuente: Midagri

Países destino

De otro lado, los principales mercados de destinos de los productos peruanos fueron: Estados Unidos, Holanda, España, Ecuador, China, Inglaterra, Alemania, Chile, México, Colombia. Este grupo de países concentraron el 77.1% del total del valor exportado en el 2022.

De esta manera, la ministra del sector, Nelly Paredes, resaltó el comportamiento extraordinario de la agricultura nacional y las agroexportaciones durante el año 2022, pese a los problemas generados por el alza de los fertilizantes y la severa sequía, que afectó diversas regiones del país.

Precisó que las cifras de las agroexportaciones registradas el año pasado, ratifican al Perú como una despensa importante de alimentos a los principales mercados del mundo, impulsado primordialmente por pequeñas organizaciones de productores del campo.

Además, dijo que el ministerio continuará apoyando al sector agrario con la implementación de medidas reactivadoras, como el plan “Con Punche Perú”, que inyectará S/ 1,100 millones, donde se contemplan S/ 800 millones para la ejecución de proyectos de infraestructura de riego.