Pero esta no es la única iniciativa legislativa que ha generado polémica. A continuación, repasamos algunos proyectos de esta comisión que podrían convertirse en ley.

Poder arrepentirse al hacer compras online

A fines del 2021 la Comisión de Defensa del Consumidor aprobó un proyecto de ley que incorpora el derecho al arrepentimiento al hacer una compra online. Se dispone que el consumidor tendrá la posibilidad de devolver el producto comprado vía online en un plazo de 15 días, sin justificación alguna .

Al respecto, Jaime Dupuy, gerente de Asuntos Regulatorios y Legal de Comex, advirtió que de implementarse el derecho de arrepentimiento, se generaría sobrecostos a los proveedores que usan el ecommerce para transar sus productos y que en su mayoría son micro, pequeña y medianas empresas.

Tras su aprobación en la comisión, el dictamen se mantiene en la agenda del Pleno desde el 2022 hasta la fecha , por lo que en cualquier próxima sesión del Pleno podría ser puesta a debate y votación en esa instancia final del Congreso.

Buscan acabar con las llamadas spam

En mayo de este año la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso aprobó un dictamen que recomienda insistir en la autógrafa de la ley que modifica el Código de Protección y Defensa del Consumidor, a fin de prohibir las comunicaciones spam.

La autógrafa había sido observada este año por el Ejecutivo, al considerar a la norma innecesaria y advertir que podría tener efectos contra el mercado de call centers. La iniciativa legislativa tiene como fin prohibir que las empresas realicen llamadas o envíen mensajes de texto para promover sus productos y servicios, sin que estos hayan sido solicitados por el consumidor .

Al respecto, Pierino Stucchi, socio del estudio Stucchi, indicó que el proyecto es excesivo y limita el uso de llamadas no persistentes, que son para hacer un contacto inicial u ofrecer un producto de manera regular. “El consumidor tendría que llamar a un proveedor para pedirle que le ofrezca algo que aún no sabe que se le puede ofrecer”, señaló Stucchi a Gestión. El dictamen aprobado aún no ha sido agendado en el Pleno.

LEA TAMBIÉN: Comisión de Defensa del Consumidor insiste en iniciativa que prohíbe las llamadas spam

Fin a las comisiones por transferencias interbancarias

Luego de que la Comisión de Defensa del Consumidor diera luz verde a la eliminación de la comisión por transferencia interbancaria, especialistas advirtieron que esa medida puede generar que las entidades financieras incrementen las tasas de interés para compensar los ingresos que perderían.

Para Juan José Marthans, exjefe de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), generar regulaciones de este tipo constituye un intento de control que es contraproducente y negativo. Sostuvo que si se aprueba la eliminación de dichas comisiones en el Congreso, se podrían generar comisiones alternas.

Asimismo, Martín Naranjo, presidente de Asbanc, consideró que se afectaría la libertad de empresa y se agregaría rigidez al sistema de pagos. “En el momento que haces esto, ocasionarás que el comercio sea más lento, afecta el crecimiento, a la economía en general”, comentó en RPP. El dictamen también está a la espera de ser agendado en el Pleno del Congreso.

LEA TAMBIÉN: Costos y otros efectos si se elimina comisiones de transferencias interbancarias

Consumidores denunciantes recibirían parte de las multas

Un reciente proyecto de ley presentado (N° 5208/2022-CR), aún pendiente de votarse en la Comisión de Defensa del Consumidor, busca destinar al consumidor denunciante un 20% del total de la multa impuesta por Indecopi a una empresa .

Al respecto, el presidente de Aspec, Crisólogo Cáceres, se mostró de acuerdo con la propuesta, pues refiere que es una manera concreta de compensar al consumidor por el perjuicio sufrido que, en la actualidad, no existe.

No obstante, para la abogada Fiorella Zumaeta, socia en el estudio Miranda & Amado, se debe incentivar más la conciliación entre las partes, antes que las denuncias. “Es un proyecto peligroso, pues genera el riesgo de que el consumidor se niegue a conciliar y recargue al Indecopi de muchas denuncias innecesarias”, subrayó.

Asimismo, refiere que la norma es innecesaria, pues actualmente no existen trabas para que el consumidor presente una denuncia ante el Indecopi, pues el costo del procedimiento es bajo (S/ 36).

Disfruta tus descuentos del Club de Suscriptores cuantas veces quieras gracias a tu suscripción a Gestión. Más de 300 promociones te esperan, descúbrelas aquí. Y si aún no eres suscriptor, adquiere tu plan aquí.