El titular del Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Daniel Maurate Romero, informó hoy que Llamkasun Perú ejecutó durante el año 2023 un total de 219 Actividades de Intermediación Inmediata (AII), generando 10,341 empleos temporales, lo cual requirió un presupuesto procedente de dicho programa de más de S/ 29.7 millones.

En esa línea, el funcionario resaltó, asimismo, que este programa de empleo temporal financiará desde este año obras hasta por S/ 1.2 millones que permitirá la realización de trabajos como pistas y veredas, arreglo de caminos, puentes, construcción de plazas públicas, entre otras que beneficiarán a la población .

“Este es un programa que está hecho para las personas que no tienen recursos económicos, para los hombres y mujeres que han caído en pobreza o pobreza extrema por diferentes razones. Llamkasun está diseñado para generar empleo, porque sabemos que el pueblo quiere trabajo y, de esta manera, romper la cadena de pobreza que afecta a nuestro pueblo”, aseveró el titular del MTPE ante las autoridades de San Martín.

¿Qué es el programa Llamkasun Perú?

Explicó que el programa Llamkasun Perú congrega a mamás solteras que son padre y madre para sus familias y que trabajan duro para llevar la educación y alimentar a sus hijos; asimismo, personas con discapacidad que muchas veces no son consideradas por las empresas, pero que también tienen deseos de trabajar; igualmente ocurre con los adultos mayores.

“Aquí estamos el gobierno nacional, gobierno regional y gobiernos locales juntos. Somos amigos y debemos trabajar unidos porque tenemos un solo enemigo: la pobreza y pobreza extrema que hace que la gente no pueda alimentarse bien, que no pueda enviar a sus hijos a la educación, que hace que no se pueda comprar lo que se necesita. Esa es la pobreza que tenemos que combatir todos juntos”, puntualizó.

Inspección de actividades en San Martín

Este jueves, el ministro Maurate inspeccionó una de las actividades de intermediación inmediata que realiza Llamkasun Perú en Moyobomba (San Martín), las que en total -durante el año pasado- han generado más de 10,300 empleos temporales en esta región. Estos puestos se obtuvieron gracias a la ejecución de 219 actividades intensivas en mano de obra no calificada, los que han beneficiado a más de 11 mil participantes.

Maurate Romero durante la reunión con el alcalde provincial Ronald Gárate y su cuerpo de regidores, quienes estuvieron acompañados por la congresista Lucinda Vásquez, explicó las fortalezas del citado programa a cargo de su sector, los beneficios que lleva a la población vulnerable, además de un ingreso económico para los beneficiarios.

Posteriormente, acompañado el alcalde del CP Los Ángeles, Jason Cachay y alcalde provincial, el ministro realizó un recorrido de la actividad de intervención inmediata “Limpieza, mantenimiento y acondicionamiento de la trocha carrozable, tramo ingreso a Los Ángeles a cruce con jirón Brasil, en el Centro Poblado Los Ángeles”, distrito de Moyobamba, provincia del mismo nombre, región San Martín. Esta obra se financió con un presupuesto de S/99 992 y permitió emplear a 49 personas.

El titular del MTPE destacó la importancia de esta obra que busca mejorar las condiciones de la trocha carrozable del centro poblado Los Ángeles, que ha dado empleos temporales cubiertos por la población más necesitada de este distrito. Además, visitó el distrito de Soritor para articular posibles actividades para generar empleo temporal a través de Llamkasun Perú.