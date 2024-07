Realizando un análisis sobre el avance de diferentes indicadores económicos, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), José Arista, volvió a señalar la tasa de referencia del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) como un impedimento para concretar la reactivación de la actividad nacional.

“La inflación también viene controlada. El único problema que tenemos ahí es un poco que el BCRP ha decidido mantener arriba su tasa de interés. Esperamos que pronto esta variable también vaya en la tendencia que nosotros quisiéramos a fin de reactivar el sistema financiero, que últimamente viene un poco frío”, declaró el funcionario durante conferencia de Consejo de Ministros la tarde de este miércoles 17 de julio.

Como se recuerda, en su sesión de junio, el Directorio del BCRP decidió mantener, por tercer mes consecutivo, su tasa de interés de referencia en 5.75%.

LEE TAMBIÉN: BCRP: primer piloto de moneda digital en Perú será con Bitel

Durante la conferencia, Arista también se refirió al avance de la economía. Luego de conocerse hace unos días que la economía creció 5.04% en mayo, estimó para junio una expansión de entre 4.5% y 5%.

“El mes de junio también viene bien. Los indicadores libres, como consumo de electricidad, pago del Impuesto General a las Ventas (IGV), volumen de ventas, van bien. Esperamos un crecimiento de entre 4.5% y 5%”, detalló.

Presupuesto para mantenimiento de carreteras

En otro momento, Arista indicó que aprobaron una autorización al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para aumentar el presupuesto de mantenimiento de carreteras durante este año por un monto aproximado de S/400 millones.

“Estamos otorgando una autorización al MTC para que pueda transferir del gasto de capital a gasto corriente para un programa de mantenimiento de aproximadamente S/400 millones para el mantenimiento de más de 25 mil kilómetros de carreteras en todo el país. No podemos darnos el lujo de perder nuestra infraestructura de carreteras. Hay que arreglar, corregir los baches, mejorar la capa asfáltica, etc”, sostuvo.LEE

Arista añadió que estas actividades se realizarán en el marco de un programa de mantenimiento permanente que durará tres años y tendrá un presupuesto de S/2,400 millones.

“Hay algunas carreteras a las que hace seis años no se le da mantenimiento. Lo normal, el promedio, es de cuatro años. Eso está mal. No podemos darnos el lujo de no mantenerlos. Al final, los que más sufren es la población”, puntualizó.

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.