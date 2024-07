El anuncio de la reanudación de las actividades en el proyecto minero Tía María ha gatillado expectativa en el sector. Al menos así lo subraya el ministro de Economía y Finanzas, José Arista.

“En el campo minero, salió el comunicado sobre que las obras en Tía María se reiniciarían. Eso ha gatillado mucha expectativa en el sector. El lunes, por ejemplo, hemos recibido importantes visitas de promotores de diferentes minas. El Galeno, en una visita que hicimos a Chile, nos comentaron su interés en iniciar la explotación de la mina. Ayer, Michiquillay nos comentó su interés de iniciar la explotación lo más rápido posible, construyendo un mineroducto”, comentó el ministro.

El titular del MEF subrayó que en el caso de Southern, la inversión total llegaría a US$ 10,000 millones, que va más allá de su proyecto Tía María. “Tenemos el compromiso de los promotores de (Tía María) de no solamente iniciar la explotación del proyecto en dos o tres años, sino también en invertir más en los diferentes yacimientos mineros; además, poner una refinería nueva con una inversión total que llegaría a US$ 10,000 millones”, resaltó.

Economía en mayo

En otro momento, Arista mencionó que la economía habría tenido un buen desempeño en mayo.

“Pesca ha sido realmente bueno, 0.8% del PBI es la contribución de este sector en mayo, sumado a mejor desempeño de otros sectores, podríamos terminar (con un crecimiento) de entre 4.5% y 5%, con sesgo hacia arriba”, remarcó.