Así, hoy en día los peruanos realizan inversiones desde US$ 50,000 en notas estructuradas, un producto de inversión en acciones en Estados Unidos que combina instrumentos de renta fija y variable, indica a Gestion.pe el Gerente Comercial de MFX Prime, Alessandro Galleno.

Indica que este producto cuenta con plazos de inversión desde 2 años hasta 5 años y por tipo de nota estructurada se puede obtener una rentabilidad que varía entre 7.25% y 10.75% anual.

La ventaja de este producto, explica, es que ofrece protección de capital sobre la inversión que hace en un activo en el mercado global , con lo cual no perderá el dinero en caso la previsión no sea correcta.

“El monto mínimo de inversión estas notas estructurada es de US$ 50,000 y sí hay peruanos invirtiendo. Hay muchos peruanos que están optando por este producto por ser seguro, no están en esta coyuntura política y genera una rentabilidad asegurada del 7% al 10% en dólares, mayor a que cualquier banco o institución financiera en el Perú ”, sostuvo.

Indicó, además, que si bien el ticket mínimo de inversión es US$ 50,000, también se observan ticket de US$ 150,000 y US$ 200,000.

El ejecutivo destacó que que a través de las notas estructuradas se puede invertir en aproximadamente 3,200 empresas donde destacan las grandes tecnológicas Amazon, Facebook, Apple, Netflix y Google.

-El perfil-

Galleno indica que el interés de los peruanos por invertir en las notas estructuras es reciente, desde enero del año pasado.

De este modo, indicó que la mayoría de estos inversionistas son jubilados edades entre 50 y 60 años, quienes hicieron uso de los fondos que se permitieron retirar de las AFP.

“Son personas mayores que quieren proteger su capital generado en toda su vida de trabajo. También es un producto para los clientes conservadores pues prefieren proteger el capital y el patrimonio antes que arriesgarlo”, apuntó.

Agregó que estos inversionistas viven de las rentas pues bajo las notas estructuradas, dicho capital está fuera de riesgo.

El ejecutivo estimó que la demanda creciente por este tipo de inversión continuará hacia fines del 2022 e inicios del 2023.

